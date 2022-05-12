Betonu değil tarımı destekleyin

Gıda enflasyonu patlamışken inşaatı canlandıracak pakete tepki. Türkiye gıda fiyatlarında dünya ortalamasını 3’e katlamışken, destek paketi yine tarıma değil inşaata açıldı. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Bu, beton ekonomisinin tercih edildiğini kanıtlıyor” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre nisan ayında küresel gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 29.8. TÜİK'in resmi verilerine göre ise Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 89.1. Yani Türkiye küresel gıda fiyat artışını 3'e katlamış durumda. Buna rağmen tarımın desteklenmemesine tepki gösteren Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez şu bilgileri verdi:

SADECE 29 MİLYAR TL

“Türkiye'de tarım sektörü kanunen milli hasılanın yüzde 1'inden daha az desteklenemez. Buna göre 79 milyar TL tarıma destek verilmesi gerekirken hükümetin tarıma verdiği destek sadece 29 milyar TL. Üstelik bu enflasyon ortamında bu geçen yılın desteği… Bugün 192 milyarı bankalara, 13 milyarı tarım krediye, 50 milyar lirası da piyasalara olmak üzere çiftçinin 255 milyar TL borcu var ve bu borcun büyük bölümü kısa vadeli. Çiftçi bugün SGK primini ödeyemiyor, kayıtlı çiftçi sayısı 495 bine kadar düştü. Bu ortamda gıda fiyatları artışa devam edecek diye raporlar açıklanırken yine inşaatçılara paket açıklanması, içinde bulunduğumuz durumun net bir tercih olduğunu ortaya koyuyor.”

ZMO Başkanı, çiftçiye kaynak yok denildiğini ancak Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi haline getirmek için 2.5 milyar dolar ayrıldığını da vurgulayarak şöyle devam etti:

ALAMIYORSAN KITLIKTIR

“Tarımın bu şekilde desteksiz bırakılması çiftçinin tarladan daha da hızlı çekilmesine, üretimin azalmasına ve fiyatların daha da artmasına yol açacak. Rafta ürün olsa da eğer vatandaş bu ürünü alamıyorsa bu kıtlık demektir. Bu yapı sürdürülemez” dedi.

Rekolte tahmini şaşacak

Tüm girdi fiyatlarında fahiş artışlar yaşanırken resmi rakamlarda bu oranların düşük tutularak çiftçiye ödemelerin baskılandığını belirten ZMO Başkanı Suiçmez, “Çiftçi parasızlıktan tarlaya gübre atamıyor, rekolte bu yıl tahmin edilenin de altında kalacak” dedi. Çiftçilere doğrudan mazot desteği, mazotta ÖTV'nin kaldırılması, yem- gübre desteği gibi desteklerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Suiçmez, “Ayrıca bu desteklerin zamanında ödenmesi çok önemli” ifadesini kullandı.