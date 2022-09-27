Beyaz eşyada 4.5 milyar liralık tehlike

Yıllık 4.5 milyar dolarlık ihracat geliri ile lokomotif sektörlerin başında gelen beyaz eşyada daralma hızlanıyor. Sektör yurt içinde teşvik, ihracatta ise maliyet azaltıcı önlem istiyor.

Sayime BAŞÇI

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Avrupa'daki resesyon ve iç pazarda ekonomik krizin getirdiği yüksek enflasyon altındaki durgunluk, sektörlerin ağustos ayı itibarı ile satış rakamlarına yansırken, yıl sonu için de önemli gelir kayıplarına işaret ediyor.

TEŞVİKLER GEREKLİ

Türkiye'nin en önemli sanayi kolları arasında yer alan ve üretiminin yüzde 75'ini ihraç ederek 4.5 milyar dolarlık gelir sağlayan beyaz eşya sektöründe yılın ilk 8 ayında ihracat yüzde 1, iç satışlar ise yüzde 6 daraldı. Toplam 6 ana ürün grubunda ağustos ayı itibarıyla yüzde 2'lik daralma ile 22.1 milyon adetlik satış gerçekleştirdiklerini aktaran Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, “En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa zor bir kışa hazırlanırken, iç pazarda da satışların düşmesi, yılın geri kalanının sektörümüz açısından da kolay olmayacağına işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı. Sektörün hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında olumsuz koşullara karşı gücünü korumaya çalıştığını aktaran Dinçer, “Avrupa'daki savaş, hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, tüm dünyada yükselen enflasyon gibi olumsuz koşullar düşünüldüğünde, ihracattaki gücümüzü korumak için çaba sarf ettiğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Dinçer, iç pazarda ise tüketicilerin alım gücünü destekleyecek teşvik mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini ve sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için ithalatta korumacı politikalardan uzak durulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

İlk 8 ayda ithalat yarı yarıya azaldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre ilk 8 ayda sektör ihracat ve iç pazarda 22 milyon 183 bin adetlik satışa imza attı. Sektörün toplam satışları yüzde 2 daralırken, 6 ana ürün grubunda üretim 22.4 milyondan 21.3 milyona geriledi. İç satışlardaki düşüş ise yüzde 6'yı bulurken adetsel bazda 5.9 milyondan 5.5 milyona geriledi. İthalattaki gerileme ise yüzde 50'yi buldu.