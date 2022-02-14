Beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3’ü ofise tam dönüş istiyor

İngiltere merkezli bir yönetim danışmanlığı şirketinin dünya genelinde 10 bin beyaz yakalı çalışan arasında yaptığı ankete göre, çalışanların yalnızca yüzde 3'ünün ofise tam zamanlı dönüş yapmak istediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü pandemisi pek çok sektörde ofisten çalışmayı sona erdirerek uzaktan çalışma sistemine geçiş yapılmasına neden oldu. Pek çok şirket aradan geçen iki yılda ofise tam zamanlı dönüş yerine hibrit çalışma modelini hayata geçirmeyi planlıyor. Yapılan araştırmalara göre dünya genelindeki çalışanlar da tam zamanlı ofise dönüş fikrine sıcak bakmıyor.

Bloomberg’in İngiltere merkezli yönetim danışmanlığı şirketi Advanced Workplace Associates (AWA) tarafından yapılan bir anketten aktardığı verilere göre, beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3’ü haftanın beş günü ofise dönmek istiyor.

ÇALIŞANIN YÜZDE 86’SI EN AZ İKİ GÜN EVDE OLMAK İSTİYOR

Danışmanlık, finans, teknoloji ve enerji gibi alanlarda çalışan dünya çapında yaklaşık 10 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 86’sı haftada en az iki gün evden çalışmak istediğini söyledi. Çalışanların ofise gitmeyi en çok tercih ettiği günler ise salı, çarşamba ve perşembe günleri oldu.

Dünyanın önde gelen şirketleri, teknoloji devleri ve bankalar genel olarak pandemi sonrası için hibrit çalışma modeli kurguluyor. 2 yıllık pandemi kısıtlamalarının ardından esnek çalışma modelinin pek çok sektörde yaşama geçirileceği, hatta pek çok sektörde de geçirildiği düşünülüyor.

AWA Genel Müdürü Andrew Mawson yaptığı değerlendirmede, “İşverenler cinin şişeden çıktığını anlamalı. Çalışanlar esnekliğin işe yarayabileceğini ve ihtiyaçlarına duyarlı olmayan patronların zarar görebileceğini düşünüyor” diye konuştu.

BAZI ÇALIŞANLAR ‘OFİSE DÖNERSEM İSTİFA EDERİM’ DİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Slack isimli iletişim teknolojisi şirketinin gerçekleştirdiği ankette de benzer sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 16'sı ofise geri dönmeleri istenirse işlerini bırakmayı düşündüklerini söyledi.

Şirket, işverenleri çalışma uygulamalarını modern iş yerini yansıtacak şekilde güncellemeye çağırdı. Slack'ten Chris Mills, “İşletmeler, çalışanların gerçekten istedikleriyle uyumlu olmalı. Araştırmamız, esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin ve maaş ikramiyeleri sunmanın çalışanları çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olacağını gösteriyor.”

Eylül ayında anket şirketi YouGov tarafından BBC için yapılan ve 1864 çalışanın katıldığı anketteki soruları yanıtlayan pek çok çalışan ofise dönmeyeceğini öngörmüştü. Ankete göre uzaktan çalışanların yüzde 70'i, “asla aynı oranda ofislere dönmeyecekleri” yönündeki tahminlerini dile getirmişti.

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