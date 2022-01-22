Bilecik’te valilik ekmeğe zammı onayladı, simit zammını kabul etmedi

Bilecik'te ekmek ve simit üreticileri, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle ekmek, simit ve poğaça için yüzde 50'ye yakın bir zam talep etti. Ekmek, simit ve poğaça fiyat tarifesine yapılan itiraz sonucu Bilecik Valiliği'nce toplanan komisyon, 200 gramı 2,5 liraya satılan ekmeğin fiyatını kabul ederken 3 lira talep edilen simit ve poğaça fiyatının eski fiyatı olan 2 liradan satılmaya devam etmesine karar verdi.

Kemal ATLAN

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Bilecik’te simit ve poğaça üreticilerinin zam talebi Bilecik Valiliğince toplanan komisyon tarafından kabul edilmedi. Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı ise yapmış olduğu yazılı açıklamada, esnafı zarara uğratacak uygulamadan dönülmesi gerektiğini söyledi.

EKMEK ZAMMI ONAYLANDI, SİMİT ZAMMI KABUL EDİLMEDİ

2022 yılının ilk dakikalarında elektrik ve doğalgaza arkasından da akaryakıta gelen zamlar, iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırıyor. Maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Bilecik’teki ekmek ve unlu mamuller üreticileri de ekmek, simit ve poğaçaya zam yaptı.

200 gramı 2 lira olan ekmek 2,5 lira, 90 gramı 2 lira olan simit 3 lira ve 80 gramı 2 lira olan poğaça da 3 lira oldu. Ancak yapılan zamlara Bilecik Valiliği itiraz etti. Bilecik Valiliğince oluşturulan komisyon tarafından fiyatlar yeniden incelendi ve ekmek zammı komisyon tarafından kabul edilirken simit ve poğaçaya yapılan zam kabul edilmedi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valilik olarak ekmek, simit ve poğaça fiyat tarifesine yapılan itirazımız, komisyonda simit ve poğaça için kabul edilmiştir. Bu ürünlerin eski fiyat tarifesi ( Simit 90 gr. 2TL , Poğaça 80 gr. 2 TL ) üzerinden satışına devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

130 LİRALIK UN 350 LİRA OLDU

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, esnaflar tarafından talep edilen poğaça ve simit zammının Valilik'te kurulan komisyonda kabul edilmemesi kararına sitemde bulundu. Subaşı yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:

* Bu yanlıştan dönülmeli ve esnafımızı zarara uğratacak uygulamadan dönülmeli. Bilecik Valiliğince yapılan açıklamada, simit ve poğaça fiyatları eski fiyatlardan satılacağı duyuru olarak ilan edilmiştir. Ancak herhangi bir mahkeme kararı yoktur. Sadece komisyon kararı ile yapılan fiyat uygulamalarının mahkeme kararı olmadan zammın geri çekilmesi mümkün değildir.

* Geçen Eylül ayında 130 TL olan un şu anda 300- 350 TL, 14 lira olan bir kilo susum ise 40 lira olmuştur. Poğaçalık yağın fiyatı da 75 liradan 290 liraya çıkmıştır. Esnafımızın bu şartlarda eski fiyatlarla satış yapması mümkün değildir. Bu yanlıştan dönülmesini ve esnafımızı zarara uğratacak uygulamadan dönülmesi gerekmektedir.

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