Bir patlıcan, bir domates, bir salatalık ve bir biber 20 lira

İstanbul’un merkez ilçeleri Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane’nin kesişme noktasındaki semt pazarında bir tane patlıcan 6.5 liraya, bir tane salatalık 3.5 liraya, bir tane domates 4 liraya ve bir tane biber 6 liraya satılıyor. Vatandaşlar pazar çantalarının yarısı boş şekilde evlerine dönüyor.

Sözcü İstanbul

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CHP İstanbul Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Yunus Emre ve Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, CHP Beyoğlu ilçe örgütü ile birlikte Beyoğlu Örnektepe semt pazarında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şimdiye kadar bu düzeyde bir pahalılık görmediklerini belirten vatandaşlar pazar çantalarını dolduramadan evlerinin yolunu tutarken, pazarcı esnafı ise tezgaha mal koyamamaktan şikayetçi.

“BİR TANE PATLICAN 6.5 LİRA, BİR TANE BİBER 6 LİRA”

CHP milletvekillerine dert yanan bir pazarcı esnafı, artık sebze ve meyveleri tane ile satın alan vatandaşlar olduğunu belirterek “Bir tane patlıcan 6.5 lira, bir tane salatalık 3.5 lira, bir tane domates 4 lira ve bir tane biber 6 lira. Sadece bir domates, bir biber, bir patlıcan ve bir salatalık için vatandaş 20 lira ödemek zorunda” dedi.

Örnektepe pazarının İstanbul'un merkezinde 45 yıllık bir pazar olduğunu anlatan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Tezgahlar eskiye göre daha boş. Çünkü pazarcılar tezgahlara çok fazla mal getirememiş. Pazar çantaları boş, çünkü vatandaş pahalılıktan alışveriş yapamıyor. Artık biber, domates, patlıcan tane ile satılıyor. Çantaların yarısı boş bir şekilde halkımız pazardan ayrılmış oluyor” şeklinde konuştu.

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