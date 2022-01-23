Bitcoin çakıldı, borsalar sert düştü: Piyasalar alev alev

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı öncesi riskli yatırımlardan kaçmaya başladı. Bitcoin yılın başından bu yana yüzde 23 civarında değer kaybederken ABD borsalarında da bu hafta teknoloji hisseleri başta olmak üzere sert kayıplar yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Küresel piyasalarda yatırımcılar bu hafta hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi riskli varlıklardan kaçış haftası oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) acil durum desteğini geri çekmeye başlaması ve para politikasını sıkılaştıracağını ilan etmesi pandemi sırasında riskli varlıklara yönelen yatırımcıları korkuttu.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde görülen sert satı dalgasının yanında ABD borsalarında ciddi bir geri çekilme görüldü.

ZİRVEDEN SERT İNİŞ

Bitcoin kasımda gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirveden yaklaşık yüzde 50 gerileyerek 35 bin dolar seviyelerine geriledi. Lider kripto para Bitcoin dün sadece 24 saat içinde yüzde 9 civarında değer kaybetti.

Bitcoin yılın başından bu yana yüzde 23 civarında değer kaybetmiş oldu. Ethereum ise 24 saat içinde yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Ethereum’daki değer kaybı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 35 oldu.

CoinMarketCap verilerine göre, kripto piyasasında dijital varlıkların toplam değeri kasım ayına göre 1,5 trilyon dolar azaldı.

Piyasadaki geri çekilmede son dönemde Ukrayna-Rusya gerilimi, dünyanın en büyük kripto madencilerinden biri olan Kazakistan’da yaşanan olaylar etkili oldu. Ancak asıl önemli faktör Fed’in faiz oranlarını yükseltmeye hazırlanması. Bazı yatırımcılar kripto paraların enflasyona karşı korunma aracı olduğunu söylese de yüksek oynaklık ve riskler yatırımcıları böylesi dönemlerde piyasadan uzak tutuyor.

BORSALAR SERT GERİLEDİ

Kripto piyasasının yanında ABD borsalarında da sert geri çekilmeler yaşandı. Dow Jones sanayi ortalaması bu hafta yüzde 3,9 düşerken, S&P 500 endeksi Salı gününden bu yana yüzde 5,1 değer kaybetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq birleşik endeksi bu hafta yüzde 6,2 düştü.

Netflix başta olmak üzere diğer teknoloji şirketlerinin büyük darbeler alması borsadaki sert geri çekilmelerde etkili oldu. Cuma günü yeni abone sayısının beklentilerin çok altında kalacağını açıklayan Netflix’in hisseleri yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti.

Yılbaşından bu yana Nasdaq’daki düşüş yüzde 12’ye yaklaşırken S&P 500 yüzde 7,7 Dow Jones Sanayi Ortalaması ise yüzde 5,7 değer kaybetti.

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