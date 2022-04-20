Bitcoin toparlanıyor

Bitcoin, hafta başında gördüğü son bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 41 bin seviyesinin üzerine çıktı. İşte kripto para piyasasında son durum...

Sozcu.com.tr

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Lider kripto para Bitcoin, hafta başında düştüğü seviyelerden toparlandı. ABD borsaları ile paralel hareket eden kripto para, dün Nasdaq’daki yükselişe paralel olarak değer kazandı.

Bitcoin pazartesi 38 bin 500 dolara gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. 28 Mart'ta 48 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs toplantısında politika faizini 50 baz puan artırabileceğine yönelik mesajların verilmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirmişti.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Pazartesi günü 38 bin seviyelerine gerileyen Bitcoin bugün itibariyle toparlanarak sabaha karşı 41 bin seviyesinin üzerine tırmandı. Lider kripto parada günlük yükseliş yüzde 1,5’i buldu. Dün 3 bin 30 dolara gerileyen Ethereum ise yeniden 3 bin 100 doların üzerini gördü. Solana yüzde 6,6 artışla 108 doları görürken Cardano 0,94 dolardan işlem gördü.

Bitcoin nisan başından bu yana yaşadığı kayıpları silerken 2022 genelinde yatırımcısına dolar bazında yüzde 13 kaybettirdi. Bitcoin ve borsalardaki düşük hacimli hareketlerde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınma refleksi etkili. Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı ekonomik endişeler insanların kripto ve borsa gibi riskli varlıklar yerine güvenli limanlara dönmesine neden oluyor.

MERKEZ BANKALARI BASKILIYOR

Bunun yanında önde gelen merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya başlaması ve bu sıkılaşmanın hızlanacağına yönelik işaretlerin belirmesi de piyasadaki para bolluğunu azaltacağından pandemi dönemindeki kripto yükselişlerinin geride kalabileceği düşünülüyor.

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına yönelik açıklamalar doların küresel çapta güç kazanmasına neden olurken, kripto para birimleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu açıklamalar nedeniyle son olarak doların diğer para birimleri karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi dün Mart 2020’den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı.

ENFLASYON BİLMECESİ SÜRÜYOR

Bunlara rağmen tüm dünyada yükselen enflasyon, kimi yatırımcılar tarafından Bitcoin’i destekleyen bir gelişme olarak görülüyor.

Bitcoin’in enflasyona karşı koruma aracı olarak gören yatırımcılar zaman zaman bu riskli varlığa yönelebiliyor. Ancak bu argümana karşı çıkan yatırımcılar enflasyonun kripto paralar için belirleyici olmayacağı görüşünde.

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