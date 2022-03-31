Bloomberg: Yaptırımlar Akkuyu projesini etkiliyor, gecikme olabilir

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, yaptırımlar nedeniyle Akkuyu projesinin gecikebileceğini, Rusya'nın Türkiye'den finansmanı üstlenmesini istediğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali projesini de etkiliyor.

Bloomberg'den Fırat Kozok ve Selcan Hacaoğlu'nun iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, yaptırımlar nedeniyle 20 milyar dolarlık projenin faaliyete geçmesi gecikebilir.

2023’TE TEK REAKTÖR FAALİYETE GEÇEBİLİR

Rus ve Türk yetkililerinin bir araya gelerek projeyle ilgili potansiyel sorunları ele aldıkları aktarılırken, 2023'te inşa edilmekte olan dört reaktörden sadece birinin faaliyete geçebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Şubat'ta yaptığı konuşmada Akkuyu'da 2023'te iki reaktörün faaliyete geçeceğini söylemişti.

Projeyi yürüten Rus kamu şirketi Rosatom, Bloomberg'in sorularına yanıt vermedi.

RUSYA’DAN YENİ TEKLİF

Bloomberg'in bir Türk yetkiliden aktardığına göre, finansman sorunları yaşamayı öngören Rus tarafı, Türkiye’nin projenin finansmanını üstlenmesi ve daha sonra potansiyel bir takas (barter) anlaşmasının bir parçası olarak Moskova’dan tazminat talep etmesi fikrini ortaya attı.

Türk yetkili, projede şu an parça ve ekipman sorunu olmadığını, üçüncü ülkelerden de siparişlerde de sorun yaşanmadığını söyledi.

KREDİ VEREN BANKA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Projenin finansmanını üstlenen Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Dünyanın en büyük nükleer yakıt ve reaktör tedarikçisi olan, Akkuyu projesinin de tek sahibi olan Rosatom ise yaptırım listesinde yer almamıştı.

2018'de inşasına başlanan Akkuyu santralinin 2026'ta tamamlanacağı duyurulmuştu.

Bloomberg'in haberinde ayrıca, Ankara’nın ekonomik kırılganlıklarını kabul eden Batılı müttefiklerin, Erdoğan’a yaptırımlara uyması için baskı yapmadığı ancak savaşın Türkiye ekonomisi için de maliyetleri olduğu vurgulandı.

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