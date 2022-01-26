Borç 1 trilyonu aştı: Ödeyemiyoruz!

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı rekor seviyeye yükselerek 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı.

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Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi Kasım 2021 döneminde 1 trilyon 17 milyar liraya yükseldi ve ilk kez 1 trilyon lira eşiği aşıldı. Bu dönem itibarıyla 34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29.2 bin TL'ye kadar çıktı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı rekor seviyeye yükselerek 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 30'unu konut kredileri yüzde 19'unu kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29.2 bin düzeyine çıktı.

TBB verilerine göre bireysel kredi ve kart borcunda konut ve taşıtta kullanan kişi sayısında gerileme yaşandığı dikkat çekerken, ihtiyaç kredisi ve kart borcunda yükseliş oldu. İhtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı geçen yıl nisan ayından bu yana düşüş trendine girerken Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği eylül ayıyla birlikte yeniden artış başladığı dikkat çekti. Eylül ayı, tüketici enflasyonunun da tırmanışa başladığı ay olmuştu.

Kart borcunda takibe dönüşümde artış var

■ TBB verilerine göre bireysel kredi ve kart borcunda takibe dönüşüm yüzde 2.6'ya çıktı. BDDK'nın sağladığı erteleme avantajının ilk adımı eylül itibarıyla kaldırılmıştı. Kasımda ise takibe dönüşüm oranı yüzde 2.6'ya yükseldi. Ekimde yüzde 2.4, eylülde ise yüzde 2.3 seviyesindeydi. Konut kredilerinde tasfiye olacak alacakların konut kredisine oranı yüzde 0.3 olurken taşıt kredilerinde ise yüzde 1.9'a çıktı. İhtiyaç kredisi ve kartta ise takibe düşen alacak oranı eylül ve ekimde yüzde 3.4 iken, kasımda yüzde 3.7 seviyesine yükseldi.