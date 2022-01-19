Borçlu ve yoksul çiftçinin parasını bürokrata yediriyorlar

Çiftçinin yokluk içinde kooperatiflere ödediği paralar teşvik primi adı altında yöneticilere aktarılacak. Bürokratlar oturdukları yerden 3 maaş prim alacak.

Erdoğan SÜZER

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Çiftçilere destek olması için kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yöneticilerine çiftçinin yokluk içinde ödediği paralardan yüklü miktarlarda prim ödemesi yapılacağı öğrenildi. Zor duruma düşen çiftçinin kooperatiften daha fazla kredi kullanması ya da borçlarının yapılandırılması bürokratlar için ‘performans' sayılıp 3 maaş tutarında prim verilecek. Primlerden işlemleri yapan asıl personelin yanı sıra yüksek maaşı ve huzur hakkı ödemeleriyle gündeme gelen Genel Müdür Fahrettin Poyraz ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları, birim ve bölge müdürleri, müfettişler de yararlandırılacak. Kooperatiflerin ortağı olan çiftçiler ise tek kuruş alamayacak.

YAPILANDIRMA PRİMİ

Yöneticilere 3 maaş prim ödenmesinin gerekçesinin, 2021 yılında kooperatiflerin kredi tahsilat oranının yüzde 98.15'e ulaşması gösterildi. Ancak yüzde 98.15'lik tahsilat oranının çiftçi borçlarının ödenip kapanmasından çok, borçların yeniden yapılandırılması yoluyla elde edildiği belirtildi.

ÇİFTÇİYE ÖDERKEN ENFLASYON İŞLEMİYOR

Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye yaptığı her türlü tarımsal satışlardan elde edilen komisyonlar ortak bir havuzda toplanıyor. Bu komisyonlardan başarı durumuna göre kooperatif personeline belirli kriterlere göre yıllık teşvik primi ödeniyor. Kooperatifler çiftçilerden kullanacakları ayni ve nakdi kredinin miktarına göre ortaklık payı tahsil ediyor. Ancak ortaklık payı karşılığında çiftçilere kâr payı ödenmediği gibi ortaklık paylarının enflasyon karşısında değerlemeye tabi tutulmadığı belirtildi. Buna göre örneğin 10 yıl önce 10 bin lira ödeyip kooperatife ortak olan çiftçi, ortaklıktan ayrılırken 10 yıl sonra yine 10 bin lira ödenerek mağdur ediliyor.