Borsa İstanbul’dan yeni rekor

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,6 değer kazanarak 2 bin 434 puana kadar yükseldi ve tarihi rekorunu yeniledi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da işlem gören önde gelen 100 hisseyi listeleyen BİST 100 endeksi tarihi yüksek seviyesini gördü.

Geçtiğimiz cuma gününü 2 bin 393 puanda tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanış rakamını gerçekleştiren Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,6 değer kazanarak 2 bin 434 puana kadar yükseldi ve tarihi rekorunu yeniledi.

BANKACILIK HİSSELERİ ARTTI, TURİZM DÜŞTÜ

Bankacılık endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 3,4 yükselişle hareket ederken, holding endeksi yüzde 2,8 değer kazancında bulundu. Borsada en çok düşen endeks ise yüzde 0,2 ile turizm hisseleri oldu.

BIST 100 endeksi en son 17 Aralık’ta gördüğü 2 bin 406,87 seviyesi ile rekor kırmıştı. Bugünkü yükselişle birlikte Borsa İstanbul rekorunu yenilemiş oldu.

ULAŞTIRMA HİSSELERİ BAŞI ÇEKTİ

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yılın ilk çeyreğindeki kâr artışı beklentileri yükselişte etkili olurken demir-çelik ve havacılık hisselerindeki artışların da rekora katkıda bulunduğu görüldü. Ulaştırma hisseleri de yüzde 3,79 artışla başı çekti.

KÜRESEL BORSALARDAN AYRIŞTI

Borsa İstanbul ayrıca küresel borsalardan pozitif ayrışmayı sürdürdü. Küresel borsalar düşerken Borsa İstanbul’un rekor kırması dikkat çekti.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 0,7 düştü. Asya borsaları da haftaya gerileyerek başlangıç yaparken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1, Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 geriledi.

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