Brezilya’dan 150 baz puanlık bir faiz artışı daha

Brezilya Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan daha artırarak yüzde 10,75'e çekti. Ülkede enflasyon yüzde 10,96 seviyesinde bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Brezilya Merkez Bankası, faizi 150 baz puan artışla yüzde 10,75’e yükseltti ancak bir sonraki toplantısında daha düşük bir faiz artırımı gerçekleştireceği sinyalini verdi.

Ülkede aralıkta yıllık enflasyon yüzde 10,06’ya gerilemişti.

Banka, Şubat 2021’de yüzde 2 olan politika faizini, bir yılda 875 baz puan artırmış oldu. Son üç toplantıda politika faizindeki artışlar 150’şer baz puan oldu.

Çoğu ekonomist, merkez bankası yetkililerinin para politikasını sıkılaştırmayı birkaç ay içinde sonlandıracağını düşünüyor.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 29 ekonomistten 27’si faizlerin 150 baz puan artırılacağı tahmininde bulunmuştu.

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