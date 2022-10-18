BTS’nin askerliği Güney Kore’ye milyarlarca dolara mâl olacak

Ünlü Kore pop grubu BTS üyelerinin askere alınmasının Güney Kore'ye milyarlarca dolara mâl olacağı belirtildi. Öte yandan BTS üyelerinin askere alınacağına dair haberler grubun plak şirketinin borsadaki hisselerini de sarstı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü Kore-Pop grubu BTS’nin askere gideceği haberleri hayranlarını üzerken bu gelişmenin Güney Kore ekonomisine milyarlarca dolara mâl olacağı tahmin ediliyor.

BTS'nin ajansı yaptığı açıklamada BTS üyelerinin en yaşlı üye Jin'den başlayarak zorunlu askerlik hizmetlerini yapacaklarını söyledi. Ayrıca grubun ancak 2025’te tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.

Güney Kore merkezli plak şirketi HYBE, “Diğer tüm üyeler de planlarına göre zorunlu askerlik görevlerini yerine getirecek” dedi. Güney Kore ekonomisine her yıl milyarlarca dolar katkıda bulunan bu grubun askere alınmasının bu gelirlere engel olacağı düşünülüyor.

HER YIL MİLYARLAR GETİRİYORDU

2018’de Hyundai Araştırma Enstitüsü, BTS’nin Güney Kore ekonomisine her yıl 3,6 milyar dolardan fazla katkıda bulunduğunu belirtmişti. Hyundai araştırmacıları ayrıca 2017’de Güney Kore’yi ziyaret eden her 13 turistten birinin grup sayesinde geldiğini belirtmişti.

Grubun bir yılda ürün ve kozmetik gibi tüketim malları ihracatından getirisi ise yaklaşık 1,1 milyar dolar. Grubun ticari başarısı ayrıca üyelerinin ceplerini de doldurdu. Forbes’a göre BTS üyelerinin toplam serveti 2020 yılına kadar 50 milyon dolara ulaşmıştı.

ŞİRKET BORSADA SARSILDI

BTS’nin askere gideceğine dair duyuru Güney Kore borsalarını da salladı. BTS'in haziran ayında grup çalışmalarına ara verdiklerine ilişkin duyurusunda grubun ajansı HYBE'nin hisseleri tarihi düşük değerini görmüş ve şirket, değerinin yüzde 25’ini kaybetmişti.

Grup, geçtiğimiz haziran ayında bireysel kariyer yapmak için geçici olarak grup faaliyetine ara verdiklerini açıklamıştı. Üyeler ayrılık kararını açıklarken bir gün geri döneceklerine söz vermiş ve gözyaşlarına boğulmuşlardı.

Grup üyelerinin dün askere alınacağına dair haberler de borsada zor durumda olan şirketi daha da sarstı. Haberle birlikte HYBE hisseleri dün yüzde 2,5 düştü. Grup sayesinde şirket geçtiğimiz yıl yaklaşık 880 milyar Won (615 milyon dolar) kazanmıştı. Bu miktar Hybe’nin 1,3 trilyon Won’luk gelirinin yüzde 70’ini oluşturdu.

HYBE CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Hybe CEO’su Park Ji-won ise açıklamasında BTS’in yokluğuyla ilgili finansal endişelerin doğru olmadığını belirterek Le Sserafim gibi diğer popüler K-pop gruplarının yanında Justin Bieber ve Ariana Grande gibi batılı pop yıldızları da dahil olmak üzere daha geniş sanatçı kadrosuna sahip olduklarını hatırlattı.

Park, hissedarlara yazdığı bir mektupta, “Zorunlu askerlik hizmetinin olasılığının her zaman farkındaydık ve bu ana hazır olmak için uzun zamandır hazırlık yapıyoruz” dedi.

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