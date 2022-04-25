Bu da oldu: TOKİ, resmi kurum alanı, çocuk bahçesi ve yol sattı

TOKİ'nin 18 Nisan'da yaptığı 162 parsellik satışın detaylarını paylaşan Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, yaklaşık 4 milyar liraya resmi kurum alanı, çocuk bahçesi ve yol satıldığını söyledi.

Selami AYDIN

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TOKİ Emlak Yatırım’ın 18-19 Nisan tarihlerinde satışını gerçekleştirdiği toplam 162 taşınmazın satışına ilişkin detayları Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar paylaştı.

Satışı istenen 185 parçadan 20'sinin beklemede olduğunu 3 taşınmaz için de değer tespiti yapılamadığını söyleyen Sancar, “TOKİ sadece bir gün içinde devletin 1 milyon 827 bin metrekarelik 162 parça malını satmıştır. Bu sattığı yerler içinde ticaret alanı, konut alanı, turizm alanı, akaryakıt istasyonu alanı, sağlık alanı ve tarım alanı gibi çok değerli mallar var” dedi.

Sancar, “Bunları alelacele yola terkleri, yeşil alan terkleri yapılmadan, adeta kurnaz tilki tüccar zihniyetiyle vatandaşa sattılar. Vatandaşın bu konuda bilgisi yok” diye konuştu.

‘ÇATIR ÇATIR SATIYORLAR'

162 taşınmazdan devletin kasasına 3 milyar 977 milyon lira girdiğini söyleyen Sancar, “Daha satışı istenen 254 bin metrekare yer daha var. Onun sadece muhammen bedeli 700 milyon lira” dedi.

“Bununla beraber 4-5 kat fazlasına satış yapıldığına bakarsak bedeli 2-2,5 milyar liradan aşağı değil” diyen Sancar, “Yani vatandaştan alınan, Milli Emlak ait arazileri maalesef bir tüccar gibi çatır çatır satıyorlar. Buradan elde edilen paraların nereye gittiğini sormuyorum bile…” diye konuştu.

Yine TOKİ'nin elinde muhammen bedeli belirlenmemiş 3 parsel daha olduğunu söyleyen Sancar, “İstanbul, Silivri'de 26 bin 90 metrekarelik bir konut alanı, İzmir'e bağlı Urla'da 29 bin 511 metrekare ticaret alanı ve Çeşme'de 433 metrekarelik bir turizm alanı. Bu paha biçilemeyen gayrimenkulleri de hesapladığımızda iki günde devletin cebine giren para 8 milyar liradır” ifadelerini kullandı.

‘7 MİLYON TAHMİNİ BEDELLİ ARSA 65 MİLYONA SATILDI’

TOKİ'nin satışa çıkardığı gayrimenkullerin değerlemesinin özensiz yapıldığını savunan Sancar, “Maalesef değerleri özensiz ve alelacele yapılıyor. Değerlemeyi yapan bilirkişi kimdir bilmem. Kendi mali olsa bu şekilde yapar mı” dedi.

Sancar, “Aydın'a bağlı Didim Mavişehir'de 4 bin metrekarelik bir yere 1 milyon 400 bin lira muhammen bedel biçilmiş. Yer 9 milyon 900 bin liraya satılıyor. Bu nedir? Aksaray'a bağlı Bahçesaray'da 3 bin 150 metrekare ticaret alanına 7 milyon 875 bin lira bedel biçmişler. Kaça satılsa iyi? 65 milyon 145 bin liraya… Allah aşkına 8-9 kat yüksekliğine satılan bir gayrimenkul var” diye konuştu.

‘İMARSIZ PARSEL SATIYORSUNUZ’

Satılan gayrimenkullerin çözümsüz olduklarını savunan Sancar, “Satılan yerlerde yola terkleri, yeşil alan terkleri yapmadan; bunu bağlı resmi alan terkleri yapmadan, problemli, çözümsüz bir imar alanı veriyorsunuz. Yani imarsız bir parsel satıyorsunuz” dedi.

“Örneğin TOKİ'nin Bodrum'da 242 metrekare bir parseli satıldı. Taban alanı 0,20 kat alanı 0,40 villalık bir parsel gibi görünüyor” diyen Sancar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Araziyi belediyeye sorduğumuzda imarı olmadığını öğrendik. Bu parsel çekme alanında kalıyor. 242 metrekarelinin 230 metrekaresin çekme alanında. Bu vatandaşı kandırmaya girer mi girmez mi? Satılan yerlerin çoğunda ”terler yapılmamış. Makilik, fundalık, yola terki yapılmamış alanlar. Nedir bu aceleniz? Siz önce bu alanları düzgün bir parsel vasfına getirin ondan sonra satın.”

SÜLÜN OSMAN’A BENZETTİ

Sancar, TOKİ satışlarını Boğaziçi Köprüsü’nü satan meşhur dolandırıcı Sülün Osman'ın yaptıklarına benzetti.

“Resmi kurum alanını satıyorlar. Bu nedir arkadaş” diyen Sancar, “Çocuk bahçesi alanı, yol alanı satıyorlar. 73 bin metrekareymiş. Bu alanları düşeceksin. Yani vatandaşın faydalanacağı alanı satacaksın. Sen şu anda Sülün Osman gibi, onun köprüyü sattığı gibi resmi kurum alanı satıyorsun. Vatandaş resmi kurum alanını ne yapabilir” dedi.

Sancar, “Belediyeye gittiği zaman alacağı cevap belli değil mi? Maalesef bu imar durumlarını listeye koymayarak vatandaşların bilgi almalarını engellemiş oluyorlar. Eksikli mal satıyorlar. Sat sat nereye kadar? Bu mirasyedi anlayışı ile ülkenin yürümesi, ekonomik anlamda kalkınması mümkün değil” diye konuştu.

‘SÖZLEŞMEYLE SORUMLULUKTAN KAÇIYOR’

Sancar, alıcılara imzalatılan sözleşmenin bir maddesine de dikkat çekti.

“Bir de üstüne üstlük TOKİ buradaki eksiğini bildiğinden dolayı; yarın vatandaş aldığı yerin imar haklarına sahip olmadığını anladığında bize itiraz eder diye bir sözleşme imzalatıyor” diyen Sancar, şöyle devam etti:

“Diyor ki; ‘bu ilanlarda, kitapçıklarda verilen bilgiler taahhüt niteliğinde değildir, genel bilgi niteliğindedir'… Emlak yönetimi tarafından dokümanda yer alan bilgi ve belgeler ile çalışmaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalarından idare sorumlu değildir diyor. Sen 65 milyon liraya, 85 milyon liraya, 100 milyon liraya yer satıyorsun. Nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin? Eksikli mal satıyorsun bir de bunu sözleşmeyle örtmeye çalışıyorsun. Bunu asla kabul etmiyoruz.”

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