Bu yıkımı durdurun!

Erzincan’daki çevre katliamını CHP’li Gürsel Tekin, Meclis gündemine taşıdı “Bölge Çernobil’e döndü. Tarihin en büyük ekolojik yıkımı yaşanıyor” dedi...

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CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Erzincan İliç'te faaliyet gösteren altın madenindeki siyanür ve sülfürik asitin doğaya salındığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Tekin, “Ülkenin suyunu, ormanını, kıyılarını, toprağını sermaye gibi gören bu iktidarın politikaları ülkemizi telafisi mümkün olmayan bir yıkıma doğru sürüklüyor.

Erzincan İliç'te tarihin en büyük ekolojik yıkımı yaşanıyor! Bölge Çernobil'e dönmüş durumda” dedi. Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

FIRAT NEHRİ TEHLİKEDE

1. İliç'te faaliyet yürüten altın madeni şirketinin, siyanürlü ve sülfürik asitleri buharlaştırarak atmosfere bıraktığı iddiası doğru mudur? Biriken zehirli sular taşmasın diye, “evaporatör” denilen bir aletle atmosfere buhar salmak insan sağlığına tehdit değil midir?

2. Milyonlarca ton zehirli kimyasal madde ile çalışma yürütülen böyle bir tesise ‘Çevresel Etki Değerlendirme' (ÇED) olumlu kararı nasıl verilmiştir?

3. Fırat Nehri'ne sadece 300 metre uzaklıkta bulunan tesiste olası bir felakette buradaki siyanürün ve sülfürik asitin nehre karışma ihtimaline yönelik ne gibi önlemler alınmıştır?

4. Son aylarda madende çalışan işçiler arasından ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmaya başladığı yönünde önemli duyumlar almaktayız. Bu iddialar doğru mudur?