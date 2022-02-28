Buğday fiyatları son 10 yılın en büyük yükselişini kaydetti

Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Buğday fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana artarken bugünkü artış son 10 yılın en büyük günlük artışı oldu.

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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından dünyanın en büyük ihracat bölgelerinden birinde arz sıkıntıları görülmesiyle yükseldi ve 10 yılın en büyük günlük artışını kaydetmeye hazırlanıyor.

Mısır fiyatları yüzde 3 yükselirken soya fasulyesi de yüzde 2,5 artış kaydetti.

Asya’ya sevkiyat gerçekleştiren Singapur merkezli uluslararası bir hububat ticareti şirketinde bir işlemci “Karadeniz bölgesinden gerçekleştirilen buğday ve mısır sevkiyatlarında görülen aksamalar ciddi bir boyut alıyor” dedi.

BUĞDAY, MISIR VE SOYA FASÜLYESİ DE YÜKSELTTİ

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içerisinde yüzde 8 artarak ton başına 343,6 dolar seviyesine yükseldi.

Mısır vadeli kontratları yüzde 3,7 artarak ton başına 267,7 dolar seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 2,5 değer kazanarak ton başına 596,7 dolar/ton seviyesine yükseldi. (REUTERS)

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