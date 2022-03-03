Buğday fiyatlarında büyük artış

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın derinleşmesi nedeniyle buğday fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. İşgalin ardından doğan arz endişeleri sonrası buğday fiyatlarındaki günlük artış yüzde 10'u aştı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’daki savaş petrol ve emtia fiyatlarını yükseltmeye ve enflasyona dair endişeleri kuvvetlendirmeye devam ediyor. Dün Ukrayna’daki çatışmaların derinleşmesi sonrası buğday fiyatlarında büyük artış yaşandı.

ABD’de işlem gören buğday vadeli kontratları arzda görülebilecek aksamalara dair endişeler nedeniyle bugün de yükselmeye devam etti.

FİYAT ARTIŞI SÜRÜYOR

Buğday vadeli kontratları dün işgalin süreceği ve jeopolitik gerilimlerin artacağına dönük endişelerin derinleşmesinin ardından artışını sürdürmüş ve 2008’den bu yana gördüğü en yüksek seviyelere gelmişti.

Dün ton başına 370 dolar seviyelerinden işlem gören buğday, bugün ton başına 420 dolar seviyelerine gelerek günlük yüzde 12,5 oranında artış gösterdi. İşgal başlamadan önce bu fiyat 320 dolar seviyelerindeydi. Borsalardaki artış, bu ürünün fiyatına dair beklentileri yansıtması açısından önemli.

ARZ KESİNTİSİ ENDİŞELERİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Buğday vadeli kontratlarının yükselmesinin sebebi ise savaş nedeniyle iki ülkenin üreteceği buğdayın arzına ilişkin endişelerin artması. Rusya ve Ukrayna halihazırda küresel buğday ihracatının neredeyse üçte birini oluşturuyor.

Ukrayna’daki askeri operasyonlar ve Rusya’ya dönük sert ekonomik yaptırımlar, önümüzdeki yıl buğday ihracatını kesintiye uğratabilir. Türkiye’nin en büyük buğday ithalatçılarından olan Rusya ve Ukrayna’dan alınacak buğdayın kesintiye uğraması ise buradaki temel gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Buğday fiyatlarındaki her artış makarna, ekmek gibi temel gıda ürünlerine doğrudan yansıyor.

İTHAL BUĞDAYIN MALİYETİ ARTIYOR

Küresel buğday fiyatlarının yükselmesi Türkiye’nin ithal ettiği buğdayın maliyetinin artmasına da sebep oluyor. Dün Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 435 bin tonluk buğday için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri almış, ticaret kaynaklarından alınan bilgiye göre, en düşük teklifin ton başına 420 dolar olmuştu.

TMO'nun önceki ihalesinde en düşük teklifler ton başına 341,90 ile 351,80 dolar arasında değişmişti. Buna göre verilen en düşük teklif öncekine göre dolar bazında yüzde 22 oranında yükselmiş oldu.

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