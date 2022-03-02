Buğday ithalatının maliyetinde büyük artış

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, Türkiye'nin ithal ettiği buğdayın maliyetini de artırıyor. Kaynaklara göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin martta gerçekleştireceği buğday ithalatı için açtığı ihalede gelen en düşük teklif 420 dolar oldu. Bir önceki ihalede en düşük teklif 342 dolardı.

Sozcu.com.tr

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 435 bin tonluk buğday için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.

Reuters’ın ticaret kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, en düşük teklifin ton başına 420 dolar olduğu tahmin ediliyor. TMO’nun ocak ayında gerçekleştirdiği 335 bin tonluk buğday ithalatı ihalesinde en teklifler ton başına 341,90 ile 351,80 dolar arasında değişmişti. Buna göre verilen en düşük teklif öncekine göre dolar bazında yüzde 22 oranında yükselmiş oldu.

KARAR VERİLMEDİ

Kaynaklar, TMO’nun henüz nihai alım için karar vermediğini belirtirken, TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Kaynaklar ihalede büyük oranda Türkiye’de depolarda bulunan buğdayların teklif edildiği ve Ukrayna ve Rusya’dan yapılan ihracatın çatışmalar nedeniyle sekteye uğradığını ifade etti.

TMO geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihalelerde en yüksek fiyat ton başına 385 dolar olmuştu. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle buğday fiyatlarının zirve yapması yüzünden TMO’nun yaptığı ithalatta fiyatlar yükseliyor.

SON 14 YILIN ZİRVESİNDE

Bugün Chicago borsasında işlem gören buğday vadeli kontratları Rusya’nın rakip hububat ihracatçısı Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından arzda görülebilecek aksamalara dair endişeler nedeniyle yaklaşık yüzde 3 artarak 2008’den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.

Chicago borsasında buğday vadeli 2008’den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından yüzde 2,5 artışla ton başına 370,4 dola seviyesine yükseldi.

İTAHALAT EN ÇOK RUSYA VE UKRAYNA’DAN YAPILIYORDU

Türkiye hububat ithalatını ise Rusya’dan temin ediyor. 2021'de toplam buğday ithalat miktarının yüzde 86,6'sı Rusya ve Ukrayna’dan yapıldı. Türkiye aynı zamanda, Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden ülke olarak dikkat çekiyor.

Rusya, geçen yılki buğday ihracatını yıllık bazda yüzde 8,5 artarak 8,8 milyar dolara çıkarmıştı. Bu ihracatın 1,8 milyar doları ise Türkiye'ye yapılmıştı. Yani geçen yıl Türkiye, Rusya'dan 1,8 milyar dolarlık 6,7 milyon ton buğday ithalatı yaptı.

Ukrayna ise dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı olarak öne çıkıyor. Ukrayna, buğday ihracatının yüzde 95'ini de Karadeniz üzerinden gerçekleştiriliyor.

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