Bursa’nın bir ilçesinde ekmek 3 lira oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fırıncılar, artan maliyetlere daha fazla dayanamayıp 2,5 TL olan 200 gram ekmek fiyatını 3 TL’ye yükseltti.

Halil ATAŞ

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Orhangazi Fırıncılar ve Unlu Mamülleri Kooperatifi ekmeğe yeni bir zam daha yaptı. Daha önce 2,5 TL'den satılan 200 gramlık ekmek 3 TL'ye, 5 TL'den satılan 400 gram ekmek ise 6 TL'ye yükseltildi. Ayrıca daha önce 10 TL'den satılan 800 gramlık Trabzon ekmeği ise 12 TL'ye yükseltildi.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Konuya ilişkin açıklama yapan Orhangazi Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Yusuf Matur, şu ifadeleri kullandı:

* Son dönemde un başta olmak üzere maya, elektrik ve doğalgaza ciddi zamlar geldiğini buna ilave olarak işçi maliyetlerinin de asgari ücretin ciddi şekilde yükselmesinden dolayı maliyetlerin arttığını belirterek, biz fırıncılar olarak son ana kadar dayanmaya gayret ettik.

* Dayanacak gücümüz kalmadı. Dolayısıyla da bu zam artık kaçınılmaz olmuştur.

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