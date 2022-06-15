Bütçede memur maaşına para kalmadı

Bütçede kamu personeli ödenekleri eridi. Yılın son 3.5 ayında maaşları ödemek için hükümet daha fazla borçlanmak zorunda kalacak.

Erdoğan SÜZER

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Hükümetin hayali enflasyon tahminleri yüzünden bütçede memur ve kamu işçisine önümüzdeki eylül ayı ortalarına kadar maaş ödeyecek tutarda ‘personel ödeneği' kaldı. Hükümetin, maaş ve benzeri personel ödemelerini yıl sonuna kadar aksatmadan sürdürebilmesi için en az 205 milyar lira ilave ödenek bulması gerekiyor. Bu devasa kaynağın bir kısmının bütçedeki diğer harcama kalemlerinin kısılması yoluyla, bir kısmının yedek ödenekten aktarımla, büyük kısmının ise borçlanma yoluyla karşılanması bekleniyor.

Hükümet, bu yıl enflasyonun yüzde 22-23 civarında gerçekleşeceği öngörüsüyle bütçedeki personel ödeneklerini sadece yüzde 22.7 artırdı. Bu öngörüyle 2022 bütçesine 424 milyar 781 milyon lira ödenek konuldu. Ancak yılın ilk 4 ayında kamu personeline buradan yapılan maaş ve ücret ödemesi 175 milyar 473 milyon liraya ulaştı.

EYLÜLDE TÜKENECEK

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, ilk 6 ayda personel ödeneğinin 263.2 milyar lirası bitecek. Elde 161.6 milyar kalacak. Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkı dahil yaklaşık yüzde 40 zam yapılması halinde aylık ortalama personel ödeneği 61.2 milyara, ikinci 6 aydaki toplam ödeme 367.2 milyara çıkacak. Böylece toplam ödenek ihtiyacı 630.4 milyara, ek kaynak ihtiyacı 205.6 milyara çıkacak. Bütçedeki 424.8 milyarlık ödenek ise eylül ortasında tükenmiş olacak.

Üstü örtülü “Seçim zammı yıl başında olabilir” mesajı

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, temmuzda sürpriz zam beklentilerine cevap verirken enflasyon farkı zammını işaret edip asıl düzenlemenin yıl başında olacağı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı, 3.600 ek gösterge zammı için de yıl başını işaret etmişti. Üstü örtülü mesajlar, hükümetin gündeminde şimdilik erken seçimin olmadığı, yıl başında asgari ücrete, memura ve emekliye verilecek yüklü seçim zamlarıyla 2023'teki seçimlere hazırlanıldığı şeklinde yorumlandı. Bu nedenle memur ve emekliye temmuzda sürpriz zam beklenmiyor.