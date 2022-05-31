Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,3, çeyreklik bazda yüzde 1,2 büyüdü. Finans sektörü büyümede başı çekerken, inşaatta küçülme dikkat çekti. Çalışanların gelirden aldığı pay azaldı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK, dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2022 yılının birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 büyüdü.

Türkiye ekonomisinin büyüklüğü, mart sonu itibarıyla dolar bazında 802,7 milyar dolardan 793,8 milyar dolara geriledi. TL bazında ise 7,2 trilyon TL’den 8,3 trilyon TL’ye yükseldi.



FİNAS BAŞI ÇEKTİ, İNŞAATTA KÜÇÜLME VAR

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı.

İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.



ÇEYREKLİK BÜYÜME YÜZDE 1,2

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.



EN ÇOK ARTIŞ TÜKETİMDE

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 88,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6 oldu.

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