Çalışanların ezici çoğunluğuna göre Türkiye’de ilk çözülmesi gereken sorun enflasyon

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmada çalışanlara bir konuya çözüm getirme imkânları olsa neyi çözmek istedikleri sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 76’sı hayat pahalılığı ve enflasyon yanıtını verdi.

Sozcu.com.tr

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Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 93. dönem verileri açıklandı.

Araştırmada; Türkiye çapında 800 kişi ile gerçekleştirilen araştırma göre, çalışanlara bir konuya çözüm getirme imkânları olsa neyi çözmek istedikleri sorulduğunda, yüzde 76'sı hayat pahalılığı ve enflasyon yanıtını verdi. Salgında vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen salgına çare bulmak isteyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 16 oldu.

SÖZ KONUSU EKONOMİ OLUNCA SALGIN ÖNEMİNİ KAYBETTİ

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ipsos Kalitatif ve Sosyal Araştırmalar Türkiye Lideri Ece Ertürk, “Hayat pahalılığı ve enflasyona çare bulma isteği çalışanlar nezdinde açık ara en önde gelen konu. Söz konusu ekonomi, hayat pahalılığı, alım gücü olduğunda salgının da beraberinde getirdiği sorunların da önemini bir nebze kaybettiğini görüyoruz.” dedi.

Ertürk, “Karşısında salgın gibi hayatı çok boyutlu etkileyen global bir sorun da olsa ekonomi yine ve yeniden toplumun çözüm beklediği temel konu olarak en üst sırada. Üretebilecek durumda olan bu insanların elinde tek şans olsa salgını değil ekonomiyi düzeltmeyi yeğliyorlar. Bu da ülkemizin 2022'de imtihanı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

‘SALGIN İŞGÜCÜNÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Çalışanlar arasında gerçekleştirilen ankete göre, aralık ayının sonunda, salgının işleri üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 43'ken geçen 1 aylık süreçte bu oran 8 puan artarak yüzde 51'e yükselmiş durumda. Salgının işleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını düşünenlerin oranı da 5 puan düşerek yüzde 35'e geriledi.

Çalışanların yarısından fazlası salgının işgücü üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünde. Çalışanların yüzde 45'i işyerlerindeki çalışanların Covid-19'a yakalanmaları ya da temaslı olmalarından dolayı işgücü eksikliği yaşandığını ama üretime bir etkisi olmadığını, yüzde 11'i ise hem işgücü eksikliğine sebep olduğunu hem de üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

KARANTİNA SÜRELERİNİN KISALTILMASI

Çalışanların sadece 1/3'ü corona virüsü salgınında karantina süresinin kısaltılması ve karantina sonrasında pcr testi istenmemesi kararının doğru olduğunu düşünüyor. Yanlış bulduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 50 oranında. Benzer oranda bir kitle işe bu şekilde dönen kişilerle aynı ortamda çalışıyor olmaktan rahatsız.

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