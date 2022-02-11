Cari açık aralıkta 16 ayın zirvesine yükseldi

Cari açık aralıkta 3,8 milyar dolarla son 16 ayın zirvesine yükseldi. 2021'de toplam cari açık 14,9 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Cari işlemler açığı, 2021 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolara yükseldi.

Bu rakam, Ağustos 2020’deki 4 milyar 65 milyon dolarlık cari açık sonrasındaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2021’de on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 625 milyon dolar artarak 4 milyar 989 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2020 yılının Aralık ayında 700 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 279 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2020 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 122 milyon dolar artarak 1 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

TURİZM GELİRİ ARTTI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 689 milyon dolar artarak 1 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020 yılının Aralık ayına göre 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar oldu.

2020 yılında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, 2021 yılının aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

ARALIKTA YABANCILAR ÇIKIŞ YAPTI

Aralıkta doğrudan yatırımlarda 739 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 210 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 1 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 226 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 72 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 711 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 364 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 526 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 838 milyon doları net artış kaydetti.

REZERVLERDE 13,8 MİLYRA DOLARLIK DÜŞÜŞ

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon dolar ve 1 milyar 692 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 243 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 13 milyar 781 milyon dolar net azalış gözlendi.

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