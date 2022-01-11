Cari denge kasımda 2,7 milyar dolar açık verdi

2021 yılı Kasım ayında cari denge, 2,7 milyar dolar açık verdi.

Sozcu.com.tr

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Cari işlemler açığı, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, on iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın kasım ayında 1 milyar 139 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 406 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon doları artarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 172 milyon doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 136 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 446 milyon doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 938 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 446 milyon dolar ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 212 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 301 milyon dolar ve 129 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 273 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 831 milyon dolar net artış gözlendi.

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