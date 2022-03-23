CHP’den bakanlığa kur korumalı mevduat yanıtı: ‘Zırva tevil götürmez’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kur korumalı mevduat uygulamasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Türk Lirasını Doların himmetine, bankaların ödeyeceği faizi ise Hazine garantisine bağlayanlar şimdi utanmadan, dolarizasyonu tersine çevirdik diye açıklama yapıyor. Zırva tevil götürmez" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat uygulamasının 3 aya ulaşmasının ardından açıklamada bulunu. Bakanlığın açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk Lirası'na istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 2021 yılı Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemeler üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla gerçekleşmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖZTRAK: ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, bakanlığın açıklamasına “Türk Lirasını Doların himmetine, bankaların ödeyeceği faizi ise Hazine garantisine bağlayanlar şimdi utanmadan, dolarizasyonu tersine çevirdik diye açıklama yapıyor. Zırva tevil götürmez. Ama bu zırvayı tevil etmeye çalışan metni kim hazırladıysa ellerine sağlık” ifadeleriyle tepki gösterdi.

TEK TEK KELİMELERİ İRDELEDİ

Öztrak, bakanlığın yazılı metnini, metindeki bazı ifadelerin üstünü çizerek ve yeni kelimeler ekleyerek paylaştı.