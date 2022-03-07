CHP’li Budak: Ukrayna’ya atılan bombalar Antalya’ya, Mersin’e düşüyor

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Afet durumunda verilecek kredileri bir an önce devreye geçirin ki piyasa tamamen kilitlenmesin. Şu anda çiftçiler, köylüler örtü altındaki ürünlerini, meyvelerini, portakalı, mandalinayı, limonu ağaçta bıraktı. Ukrayna’ya atılan bombalar Antalya’ya , Mersin’e düşüyor” dedi.

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, TBMM’de yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Türkiye ekonomisini sarsmaya başladığını söyledi.

“NE SEVKİYAT NE TAHSİLAT YAPILABİLİYOR”

2016 yılında Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizine benzer sıkıntıların yaşanmaya başladığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

“2016'da Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizinin hemen arkasından, Türkiye’de, yine, öngörüsüz iktidarın öngöremediği büyük krizler yaşandı ve biz o zaman demiştik ki bu düşürülen uçak Antalya’ya düştü ve yaş sebze meyveyi, aynı zamanda da turizmi derinden etkilemişti.

Şimdi, aynı durum, bugün, yine bir öngörüsüzlükle hem sahil kentlerini, özellikle Akdeniz kentlerini; Mersin’i, Adana’yı, Antalya’yı, Muğla’yı hatta İstanbul’u çok derinden etkileyecek ekonomik krizle karşı karşıya kalabiliriz ve bugün bunların ayak seslerini duyuyoruz. Sayın Elitaş geçenlerde, bir açıklamasında ‘Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye yansımalarını şimdiden görüyoruz.’ demişti, üç gün, dört gün önce ve şimdi daha da ağırlaşıyor.

O yüzden ben buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Antalya’nın, Mersin’in, Adana’nın, Muğla’nın yaş sebze meyve ihracatının çok büyük bir bölümü Ukrayna’ya ve Rusya’ya yapılıyor. Ukrayna’ya şu anda giden tırların hiçbirini tabii ki orada alabilecek bir tüccar kalmadı.

Türkiye’den oraya yatarım yapmış, Türkiye’den mal getiren Türkler de canını zor kurtardı ve her şeylerini bıraktılar, geldiler. Hatta bazı ihracatçı arkadaşlar, çiftçi arkadaşlar, oraya giden tırlarını dağıtabilecek kanal yoktu ve orada insani bir destek olsun diye o Ukrayna vatandaşlarına bedava dağıttılar ama şu anda büyük bir krizle karşı karşıyalar, oradan alacaklarını alamıyorlar, Rusya’dan alacaklarını alamıyorlar.

“ÜÇ BEŞ İHRACATÇI KAYIP YAŞIYOR DİYE BAKILAMAZ”

‘Ya, ne olacak 3 tane ihracatçı’ diyerek geçiştirilebileceğini ifade eden CHP’li Budak sözlerini şöyle tamamladı:

“Fakat 3 tane ihracatçı meselesi değil bu. İhracatçı, halden malı alır halciye çek yazar; halci, köylüden malı alır köylüye çek yazar; ihracatçı, tamamen ambalaj malzemesi ve nakliyeye çek keser ve şu anda 5 kuruş para gelmiyor, gelemiyor -ayrıca Rusya’dan- ve üstelik inanılmaz bir devalüasyon olmuş, inanılmaz 72-73 ruble olan 1 dolar, şu anda karaborsada 150 rubleye çıkmış, o para da bir işe yaramıyor, masrafı bile karşılamıyor, böyle büyük bir kriz var. Bununla ilgili iktidara sesleniyorum. Acilen bir kriz masası oluşturup çiftçiye kadar uzanan, köylüye kadar uzanan bu krize bir çare bulun.”

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