CHP’nin ekonomi kurmayları Denizli’de buluştu: Açıklayamadığımız 9 milyarlık döviz satışı var

CHP’nin ekonomi kurmayları Denizli’de buluştu. Kentte iş adamları platformu ile toplantı gerçekleştirildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak; “Tek adam rejimi ciddi bir yönetme krizi yarattı. Hiçbir fren ve denge sistemi bulunmayan bir sisteme geçtik. Sonuçlarını yaşıyoruz” diye konuştu. Öztrak 20 Aralık gecesi dolara yapılan müdahaleye ilişkin; “Açıklayamadığımız 9 milyar 183 milyon dolarlık bir döviz satışı var” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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CHP ekonomi kurmayları Denizli'de iş adamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi. Milletvekillerinin bir kısmı Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde esnaflarla buluşurken bir kısmı işadamları platformu ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının basına açık kısmında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Fait Öztrak, Türkiye'nin büyük bir savrulma yaşadığını söyledi.

“EKONOMİYİ ŞİŞİR STRATEJİSİ İFLAS ETTİ”

Türkiye'nin üç büyük krizi aynı anda yaşadığını söyleyen Öztrak, “Bu noktaya bir, iki günde gelmedik. Türkiye’nin büyüme modeli tıkandı. Dünyada şartlar değişti. Dışarıdan sıcak parayı al, ekonomiyi şişir şeklinde giden stratejisi aslında iflas etmeye başladı. Özellikle 2007’den sonra Türk ekonomisinde bize benzeyen ekonomilerden bir ayrışmanın başladığı gözüküyor. Esas gerçek ayrışma 2013 yılında ABD’de Merkez Bankası başkanı, ‘eskisi kadar para basmayacağım’ deyince başladı. Türkiye’ye gelen sermaye yavaş yavaş hızını kaybetti” diye konuştu.

“YÖNETİM KRİZİ YAŞANIYOR”

Ülkenin yaşadığı krizin diğer nedenlerini ‘tek adam rejimi' ve ‘küresel salgın' olarak açıklayan Öztrak, “Tek adam rejimine geçiş devlette ciddi bir yönetim krizi yarattı. ‘Tek kişilik şahsım rejimi' hiçbir fren ve denge sistemi bulunmayan sistemdir. Bu sisteme geçtiğimizden beri yönetimde istikrar sağlanamadı. Böyle bir durum dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde veya bizim mensup olduğumuz blokun içinde, hiçbir ülkede yok. Sonuçlarını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“20 ARALIK GECESİ NELER OLDU?”

Hükümetin 18 lirayı bulan dolar kuruna 20 Aralık gecesi yaptığı müdahaleye de değinen Öztrak; “Böyle büyük bir hareketi kolay kolay görmek mümkün değil. 3 saatte Türk lirası dolar karşısında yüzde 45 değer kazandı. Sonra yatay gitmeye başladı. Ertesi sabah dolar kuru 11 lire 20 kuruşa düştü. Kim sattı? Gördük ki vatandaş, şirketler satmamış. Yani yabancı para mevduatlarını azaltmamış. O zaman kim dolar sattı diye baktığınız zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonuna bakıyoruz. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu, 31 Aralık’ta 65,6 milyar açık vermiş. Merkez Bankası’nın 17 Aralık’taki pozisyonuna baktığınız zaman 58 milyar. Sadece Aralık ayı içinde Merkez Bankası ne satmış diye baktığınız zaman da yaklaşık 17 milyar 738 milyon dolar satmış. Kaynağı belli döviz satışı 8 milyar 555 milyon dolar. Toplam 17 milyar 738 milyon dolardı. O zaman açıklayamadığımız 9 milyar 183 milyon dolarlık bir döviz satışı var. O gün Türk lirasına değer kazandıran büyük bir döviz satışı olduğu ortaya çıkıyor” diye konuştu.

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