Çiftçi faturayı ödeyemedi, firma elektrik direklerini söktü! ‘Yazıklar olsun’

Hatay’da elektrik faturasını ödeyemediği için elektrik dağıtım şirketi tarafından çiftçilerin sulamada kullandıkları elektrikleri kesildi. Şirket görevlilerinin elektrik direklerini sökmek istemesi sırasında jandarma ile karşı karşıya kalan çiftçiler, “Bu hükümete, bu devlete, bu sisteme yazıklar olsun. Neredesin Tayyip Erdoğan? Bu mu insanlığınız?" diye isyan etti. CHP de konuyu Meclis’e taşıdı.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kazkeli köyünde, enerji şirketi, köylülerin sulamada kullandığı elektriği kesti.

ÇİFTÇİLERLE JANDARMA ARASINDA GERGİNLİK

Çiftçiler duruma tepki gösterirken şirket görevlileri de elektrik direklerini sökmek istedi. Tansiyon daha da yükseldi. Askerler ile çiftçiler arasında gerginlik yaşandı.

Çiftçi; AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AKP’li milletvekillerine, “Boy boy fotoğraf çekiniyorsunuz, ‘barajda su var’ diye. Hani su, buğdayımı sulayacağım, hani. Sahte ihaleler alma ile gelmeyin halkın karşısına” diye seslendi.

“YAZIKLAR OLSUN…”

Çiftçilerden bir diğeri de “Yazıklar olsun ya. Bu hükümete, bu devlete, bu sisteme yazıklar olsun. Neredesin Hüseyin Yayman (AKP Hatay Milletvekili) neredesin Tayyip Erdoğan, neredesin Tarım Bakanı. Çiftçinin hali bu mu? Bu mu insanlığınız? Türkiye Cumhuriyeti’ni ne hale düşürdünüz” sözleriyle tepki gösterdi.

14 DİREĞİ SÖKTÜLER

Çiftçilerin ifadesine göre şirket yetkilileri yaşanan gerginliğe rağmen 14 direği söktü.

TOKDEMİR: SU VERME İMKANI OLMAYAN BARAJIN AÇILIŞINI YAPTILAR

Çiftçinin yaşadığı bu olayı CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir Meclis'e taşıdı. CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ile basın toplantısı düzenleyen Tokdemir, yaşananların sebebi olarak Hatay'daki bitmediğini söylediği Reyhanlı Barajı’nı gösterdi. Tokdemir, şöyle konuştu:

*Çiftçilerimiz üreticilerimiz bu perişanlığı niye yaşadı? 5.5.2015'te bitirileceği vaat edilen Reyhanlı Barajı'nın 3 Ekim 2020'de şatafatlı bir şekilde açılışı yapıldı. Bizler de barajın bitmediğini iddia ettik.

*İktidara seslendik. ‘Sayın Cumhurbaşkanım, sizi yanılttılar, bu baraj bitmedi' dedik. Barajın bitmesi için çevre illerden bu havzaya sulama kanallarının gelmesi lazım. Bu çalışmalar bitmedi, bitirilemedi.

*Amik Ovası'nda basınçlı su sistemi yapılmadığından barajın havzası dolsa dahi çiftçimize tarlasını sulayacak su verme imkanı olmayan barajın açılışını yaptılar. Bizler bugün yine ‘Reyhanlı Barajı bitirilemedi' diyoruz. Çiftçilerimiz bu barajdan tarlalarını sulayamıyor diye feryat ediyoruz.

İKTİDARA SESLENDİ: SÖZLERİNİZİ TUTMADINIZ

*İktidara seslenmeye devam ediyoruz: İktidarınızın ilk yıllarında çiftçiye mazot vereceğiz dediniz, sözünüzü tutmadınız. Daha sonra çiftçi traktörünün deposunu dolduracak ‘yarısı bizden yarısı çiftçiden' dediniz, bu sözünüzü de tutmadınız.

*Bu çiftçi, üretici ne yapsın? Geçen yılı beğenmiyordu, bu yıl yapılan zamlarla geçen yılı arar oldu. Mazota yüzde 300, gübreye yüzde 400 zamlarla bu üretici bu feryadını nasıl duyuracak? Bu çiftçi feryadını duyurmak istediği zaman karşısına güvenlik güçleri mi dikilecek? Bizim insanımız yasalara, devletine saygılı.

*Türk askeri gözümüzün bebeğidir. Türk askerinin vatandaşla karşı karşıya getirilmesini doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. ‘Her yeri ekin, deli gibi ekin' diyen iktidar, üreticinin elektrik faturasını ödemede zorlandığını, bildiği halde uzun yıllardır kangren halini alan bu soruna hala bir çözüm bulamadı.

*Enerji nakil hatlarını, direklerini sökerken yüzlerce Türk askeri ile köylümüz karşı karşıya geldi. Hatay'ın insanı devletine saygılıdır. Bu tablo bizlerin olduğu gibi herkesi derinden yaraladı.

*İnsanlarımız üzgün, mutsuz, umutsuz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar olduğumuzda bu sorunları çözeceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın. Hemşehrilerimiz umutsuz olmasınlar.

AKP'Lİ VEKİL HÜSEYİN YAYMAN'A SESLENDİ: BU ISTIRABI GÖR

Tokdemir açıklamasında AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a da seslendi. Tokdemir, Yayman'ın EXPO 2021 Hatay ile ilgili eleştirilerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı;

*Bundan 15 gün önce Amik Ovası'nda çok ciddi bir don yaşandı. 50 bin ton civarında erkenci kayısı yok oldu. Çiftçilerimizin bu mağduriyetinin karşılanması noktasında konuyu Meclis'te gündeme getirdik.

*Fakat iktidarın duyarsız olduğunu, iktidarın Hatay vekillerinin bu konuda duyarsız olduğunu gördükçe üzülüyoruz. İktidar vekilleri sorumluluğunu yerine getirmeli.

*EXPO ile ilgili Hatay'ın muhalefet vekillerinin Meclis'te olmadığı gün sahayı boş bulan vekilime buradan sesleniyorum: Hatay'da Kazkeli Köyü'ndeki bu ıstırabı gör. Hatay'da dondan zarar gören çiftçilerimizin hakkını arayın ki EXPO ile ilgili laf söyleyesiniz.

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