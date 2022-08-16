Çiftçiler açıklama bekliyor: Ukrayna mısırını ne amaçla, kim getirdi

Mısır hasadı başladı. Maliyetin 4.70'TL'ye çıktığını açıklayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "TMO’nun erken fiyat açıklayarak müdahale etmesini bekliyoruz" dedi. Doğru, hasat döneminde Ukrayna'dan gelen mısırla ilgili açıklama beklediklerini de duyurdu.

Yusuf DEMİR

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Yem, yağ, glikoz, pet şişe gibi birçok önemli sanayinin hammaddesi olan mısırın hasadı Adana'da başladı. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, üreticilerimizden aldıkları bilgiler ışığında mısır maliyet tablosunu çıkardı, çiftçimizin fiyat beklentisini açıkladı.

Türkiye yaklaşık 8.5 milyon tonluk mısır ihtiyacının 6-6.5 milyon tonunu yerli üretimle karşıladığını hatırlatan Başkan Mutlu Doğru, “Sulanabilen arazilerimizde yurdun her bölgesinde ekim imkanı olan mısır fiyatları kış aylarında dünya fiyatlarıyla paralel olarak 7 TL'ye kadar yükselmişken, pandemi etkisinin azalması ve Ukrayna tahılının dünya pazarına girmesiyle düşmeye başladı” dedi.

“GÜBRE VE MAZOTUN EN PAHALI DÖNEMİNDE EKİLDİ”

Doğru şöyle konuştu:

“Ülkemizde gübre ve mazotun en pahalı döneminde ekimi yapılan mısır maliyetleri ve verimi ile tarla kiraları her bölgeye göre değişse de çiftçimizin beklentisi şu anda piyasada oluşan 5-5.5 TL'lik fiyatın arttırılması yönündedir.

Bu nedenle de geçen sene fiyat açıklamadan serbest piyasanın takibini istediğimiz mısırda bu yıl TMO'nun erken fiyat açıklayarak piyasalara alım yönünde müdahale etmesini bekliyoruz.

“HASAT ZAMANI NE AMAÇLA İTHAL EDİLDİ”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru Ukrayna’yla ilgili önemli bir gelişmeyi de şöyle gündeme getirdi:

“Ayrıca mısır çiftçimizin hasat döneminde piyasasının bozulmaması için, limanlarımıza gelen Ukrayna mısırının ne amaçla ve hangi firmalar tarafından ithal edildiğinin de açıklanması gerekmektedir.”



MISIRIN MALİYETİ 4.70’E ÇIKTI

Adana Çiftçiler Birliği’nin hazırladığı rapora göre bir kilogram mısırın maliyeti 4.70 TL’yi buldu. Birlik 6.57 fiyat beklediklerini açıkladı.

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