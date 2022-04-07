Çiftçinin borcunda bir ayda 4.2 milyar liralık artış

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, 2022 Ocak'ta 173.2 milyar TL olan çiftçi borçlarının, şubatta 177.3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

İsmail AKIN

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CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye çiftçi borçları hakkında yazılı soru önergesi verdi.

Çiftçilerin maliyetler nedeniyle büyük sıkıntılar içinde olduğunu belirten Göker, 2022 Ocak’ta 173 milyar 26 milyon lira olan çiftçi borçlarının, şubatta 4 milyar 295 milyon lira daha yükselerek 177 milyar 321 milyon liraya ulaştığına dikkat çekti.

Göker, söz konusu 177 milyar 321 milyon liralık borcun 132 milyar 440 milyon lirasının kamu bankalarına, 44 milyar 881 milyon lirasının özel bankalara ve 4 milyar 224 milyon lirasının ise takibe düşmüş borçlar olduğunu belirtti.

‘BÜYÜK BİR TARIMSAL KRİZ BEKLİYOR’

İktidarın yanlış tarım politikaları yüzünden çiftçilerin bankalara olan borçlarının her geçen gün katlanarak arttığını vurgulayan Göker, “Dövizdeki artış nedeniyle başta, gübre, mazot, tohum ve ilaç gibi girdilerin büyük ölçüde yükselmesi ve katlanarak artan çiftçi borçları, üreticiyi tarlasını ekmek veya ekmemek arasında ikileme düşürmektedir. Tarım planlaması yapılmazsa, uygun tarımsal alan kalmazsa ve üretecek çiftçi olmazsa ülkemizi büyük bir tarımsal kriz beklemektedir” diye konuştu.

Göker, yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

• Çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının 177 milyar 321 milyon liraya ulaşması hususunda düşünceleriniz nedir?

• Söz konusu bu borçların faizlerinin silinmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması hususunda bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır?

• Ülkemizin geleceği ve gıda bağımsızlığımız için çiftçinin para kazanması ve borçlu olmaması gerekliliği düşüncesine katılıyor musunuz?

• Çiftçilerimizin olmazsa olmazı olan, gübre, mazot, tohum ve ilaç gibi girdilere ciddi oranda bir devlet desteği verilmesi hususunda bakanlığınızca planlanan bir çalışma var mıdır?

• Gerekli planlama yapılmazsa, uygun tarımsal alan kalmazsa ve üretecek çiftçi olmazsa ülkemizi büyük bir tarımsal kriz beklediği hususundaki düşüncelere katılıyor musunuz?

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