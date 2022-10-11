Çiğ süte yüzde 13,3 zam

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, “14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

YİNE ÜRETİM MALİYETİNİN ALTINDA KALDI

Öte yandan, USK, çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde sabit bırakmıştı.

Bugün yapılan duyuru ile çiğ süte yapılan zam, yine bir litre sütün üretim maliyetinin altında kalmış oldu.

Yem gibi önemli girdilere sürekli gelen zamlar nedeniyle, bir litre sütün üretim maliyetinin 10 lirayı bulduğu ifade ediliyor. USK’ya göre ise ülke genelinde ortalama maliyet 7,10 TL.

Üretici, bir litre sütün maliyetini karşılamayan çiğ süt fiyatları nedeniyle ineklerini kesime göndermeye devam ediyor. Bu durumun gelecek sene et ve sütte yeni kriz yaratacağı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir Son bir yılda 2 bin süt üreticisi sektörü terk etti

İlginizi Çekebilir Çiğ süt fiyatları çiftçileri öldürür