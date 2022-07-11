Çin’de Alibaba ve Tencent’e bir para cezası daha

E-ticaret devi Alibaba ve bilişim şirketi Tencent’ın önceki anlaşmalarını uygun bir şekilde bildirim yapmaması nedeniyle para cezası almasının ardından Çin teknoloji hisselerinde düşüş yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba ve bilişim şirketi Tencent geçmiş işlemlerini uygun bir şekilde raporlamadıkları gerekçesiyle para cezası aldı.

Bloomberg'in haberine göre şirketlerin ceza almasının ardından Çin teknoloji hisseleri sert biçimde düştü.

ALIBABA EN ÇOK KAYBEDENLER ARASINDA

Hong Kong borsasındaki büyük şirketleri listeleyen Hang Seng endeksi yüzde 3,7 değer kaybetti. Yüzde 6'lık düşüş yaşayan Alibaba en çok kaybedenler arasında yer aldı. Tencent da yüzde 3,2 düştü.

Reuters'ın bildirdiğine göre Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) kuralları ihlal eden 28 anlaşmanın listesini yayımladı. Bunların 5'i Alibaba'ya ait. Tencent ise işlemlerin 12'sinde yer alıyor.

Ceza uyarınca Tencent'ın 6 milyon yuan (896 bin dolar), Alibaba'nın da 2,5 milyon yuan (373 bin dolar) ödemesi gerekiyor.

Öte yandan cezaların piyasada sert satışları tetiklemesi yatırımcıların sektöre yönelik son derece kırılgan bir ruh hali içinde olduğuna işaret ediyor.

Şangay'da yeni Covid-19 salgının karantina önlemlerinin artmasına ilişkin endişeleri alevlendirmesi de düşüşte pay sahibi.

PİYASADAKİ OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İngiltere merkezli bağımsız araştırma, danışmanlık ve yatırım grubu United First Partners'ın Asya araştırmaları başkanı Justin Tang, piyasadaki satışların sektöre yönelik tekelleşme eğilimine karşı uygulamalara dair para cezası haberleriyle tetiklendiğini söyledi.

Tang hisse senetlerindeki oynaklığın devam etmesinin beklendiğini ekledi.

Şubatta para cezasına çarptırılan Alibaba ve Tencent kasımda da rekabet kurallarına takılmıştı. Her iki şirket de Aralık 2020'de bazı satın almalara ilişkin izinsiz hareket etmeleri nedeniyle 76 bin 500'er bir dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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