Çin’in güneş enerjisi kapasitesinde rekor artış bekleniyor

Çin'in güneş enerjisi kapasitesinin 2022'de 75 ila 90 gigawatt (GW) arasında artmasını bekleniyor. Dünyadaki yıllık güneş enerjisi kapasite artışının yaklaşık üçte biri Çin'den geliyor.

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Çin’in güneş enerjisi ekipmanı üreticileri birliği, ülkenin güneş enerjisi kapasitesinin 2022’de 75 ila 90 gigawatt (GW) artmasını bekleniyor.

Dünyanın en büyük güneş enerjisi ekipmanı imalatçısı ve güneş enerjisi üreticisi olan Çin, 2021’de güneş enerjisi kurulu gücünü 54.88 GW arttırarak 306 GW’a çıkarmıştı.

China Photovoltaic Industry Association (CPIA) Onursal Başkanı Wang Bohua, Çin’in güneş enerjisi üretim kapasitesini 2022 ile 2025 arasında her yıl ortalama 83 ila 99 GW arttırabileceğini açıkladı.

ÇATIYA MONTE SİSTEMLERİ ARTIRACAKLAR

Çin, tüketicilere yakın ve elektrik şebekelerine erişimin kolay olduğu orta ve doğu bölgelerde çatıya monte güneş enerjisi sistemlerini artırmayı planlıyor.

Wang, ABD ve Avrupa ülkelerindeki güneş enerjisi ekipmanı üretimindeki hızlı artışın Çin sanayisi için zorluk yaratacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, ithal güneş enerjisi ekipmanlarına Trump döneminde getirilen gümrük vergilerini Şubat başında dört yıl daha uzatmıştı.

DÜNYADAKİ KAPASİTE ARTIŞININ ÜÇTE BİRİ ÇİN’DEN

Dünya genelinde 2021 yılında 183 GW olan güneş enerjisi kapasitesindeki artışın, 2022’de 204 ile 252 GW arasında olması bekleniyor. Toplam rakamın yaklaşık üçte birinin Çin’den geleceği tahmin ediliyor.

2021’de de dünya genelindeki güneş enerjisi kapasite artışının yaklaşık üçte biri Çin’den gelmişti. (REUTERS)

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