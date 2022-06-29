Cumhurbaşkanı maaş zammı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 oranında zam yapılmasını öngören madde ek bütçe yasa teklifinden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Meclis’e öneride bulunmuştu.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Ek Bütçe Yasa Teklifinin birinci maddesinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı başlangıç ödeneklerinin artırılmasını öngören madde AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı. Zam başlangıç ödeneğine yapılacağı için brüt maaşın ikinci 6 aylık dönemine yüzde 40.4 oranında zam olarak yansıyacak ve böylece 100 bin 750 lira olan Cumhurbaşkanı aylığı 141 bin 453 liraya çıkacaktı. Bu düzenleme ile 40 bin 703 liralık zamdan vazgeçildi.

Cumhurbaşkanı maaş zammı iptal edildiği için emekli cumhurbaşkanı, emekli başbakan, emekli milletvekilleri ile bu kişilerin eşlerinin emekli aylıklarına yapılacak yüzde 40'lık zam da şimdilik askıya alınmış oldu. İktidar emekli eski yöneticilerin maaş zammını Cumhurbaşkanlığı ödeneği dışında başka bir göstergeye endekslemek için düzenleme yapacak.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında “Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum” demişti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleriyle görüştü, 'memorandum' imzalandı