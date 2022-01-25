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Dar gelirli vatandaşın ekmeğine yüzde 37 zam

Bursa'da dar gelirli vatandaşın ekmeğine yüzde 37,5 zam yapıldı. AKP'li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ'ın 400 gramı 2 liradan sattığı ucuz ekmeğin fiyatı 2 lira 75 kuruş oldu.

Yayınlanma: 14:11 - 25 Ocak 2022 Güncellenme:
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Dar gelirli vatandaşın ekmeğine yüzde 37 zam

Bursa’da dar gelirli vatandaşın kâr altında kuyrukta bekleyerek evine götürdüğü ucuz ekmeğe yüzde 37 zam yapıldı.

UCUZ EKMEĞE YÜZDE 37 ZAM YAPILDI

AKP’li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, dar gelirli vatandaşın ekmeğine yüzde 37 oranında zam yaptı.

400 gramı 2 liradan satılan ucuz ekmeğin yeni fiyatı  2 lira 75 kuruş oldu. Zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak.

BESAŞ’ın 500'ün üzerinde satış noktası bulunuyor.

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