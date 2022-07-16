Dar gelirliye Hazar Gölü bile hayal oldu: 9 günlük tatilde plajlar boş kaldı

Her yıl Hazar Gölü'ne akın eden orta direk vatandaşlar, bu yıl boğucu sıcaklara rağmen göle günü birlik bile olsa gidemedi. 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen plajlar ve tesisler yüzde 30-40’lık kapasiteyle hizmet verdi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Malatya, Batman başta olmak üzere bölgenin birçok ilinden her yıl yaz aylarında tatil mekânı olarak tercih edilen Hazar gölünde tatil yapmak dar gelirli için artık hayal oldu.

Diyarbakır-Elazığ arasında yer alan ve her yıl temmuz ve ağustos aylarında özellikle dar gelirli vatandaşın tatil yaptığı Hazar Gölü, bu yıl 9 günlük bayram tatiline rağmen beklenen ilgiyi görmedi.

Hava sıcaklıklarının Diyarbakır'da 45 dereceyi bulduğu bunaltıcı havaya rağmen Hazar Gölü’ndeki tesislerde rezervasyonlar yüzde 30-40 oranında kapasite ile sınırlı kaldı.

BÖLGEDEN TATİLCİ AĞIRLIYORDU

İşletmeciler de işlerin durgunluğundan yakınırken, geçmiş yıllarda yer bulamadıkları için plajda ve göl kıyısında çadır ve kampetler kurulurken, bu yıl plajlarla ve göl kıyısında bile çadır ve kampet kuranların sayısı sınırlı kaldı.

EKONOMİK KRİZ VURDU

Ege, Akdeniz ve Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin kıyı kentlerinde tatil yapmaya imkânı olmayan dar gelirli ve orta direk vatandaşlar, fiyatları daha uygun olduğu için Hazar Gölü’nü tercih ediyordu.

Ancak yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyona bağlı alım gücünün gittikçe düşmesi bu yıl Hazar Gölü’ne olan ilgiyi de gözle görülür biçimde düşürdü.

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