Davutoğlu: Artık yeter! Hikayenin bittiğini anlayın

Enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine iktidara seslenen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Verdiğiniz zamları bir ayda bitiren bir ocak enflasyonu ile karşı karşıya bıraktınız ülkeyi. Ülkenin her yerinden yangın haberleri geliyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarından kaynaklanan ekonomik yangın haberleri. Artık yeter! Hikayenin bittiğini anlayın" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından videolu olarak açıklama yapan Davutoğlu, “Bugün enflasyon rakamlarını büyük bir üzüntüyle öğrendik. TÜFE'de yüzde 50, ÜFE'de yüzde 100'e yaklaşan bir enflasyon, yakında TÜFE'de de üç rakamlara gelmemiz şaşırtıcı olmayacak” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, “Bu rakamlar 2002 Nisan ayından bu yana TÜFE'deki en yüksek rakam. ÜFE'de de 2002 ocağından bu yana gelen en yüksek. Aslında bu rakamların söylediği şey çok basit. Yolsuzlukla mücadele diye geldiniz, ülkeyi yolsuzluklar cenneti haline getirdiniz. Yoksullukla mücadele dediniz, verdiğiniz zamları 1 ayda bitiren bir Ocak enflasyonu ile karşı karşıya bıraktınız ülkeyi” diye konuştu.

“ARTIK YETER”

“Ülkenin her yerinden yangın haberleri geliyor” diye devam eden Davutoğlu, “Elektrik ve doğalgaz faturalarından kaynaklanan ekonomik yangın haberleri. Artık yeter! Hikayenin bittiğini anlayın ve yeni bir hikaye yazamayacaksanız ki yazamayacaksınız, bu ülkenin üzerindeki oluşturduğunuz kara bulutları dağıtın ve gidin” ifadelerini kullandı.

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