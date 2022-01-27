Depoda 1 haftalık doğalgaz kaldı

İran vanaları açmaz, hava böyle soğuk giderse 6-7 gün sonra gazda krizin boyutlarının bir felakete dönüşeceğini belirten Necdet Pamir, Türkiye’de elektriğin yüzde 32’sinin gazdan üretildiğini ve konutlarda elektrik kesintisi riski olduğunu vurguladı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, havalar bu şekilde soğuk gittiği ve İran'ın gaz iletiminin başlamadığı durumda, Türkiye'de doğalgazda sistemin 6 gün sonra daha da yönetilemez hale geleceğini ve ülkeyi ‘çok soğuk' günlerin bekleyeceğini söyledi.

Tuz Gölü'ndeki depoda yaklaşık 6-7 günlük gaz kaldığını, basılan gazı yeterince almayı sağlayan ‘yastık gazı'nın da kullanılmaya başlandığını söyleyen Pamir, “Bu yapılan, teknik olarak çok büyük bir yanlıştır ve risklidir. Eğer bugünkü durum devam ederse 6-7 gün sonra depodaki gaz tükenecek ve sistem tıkanacak. Yaşanan kriz öngörüsüzlük ve ehliyetsizliğin sonucu” ifadesini kullandı. İktidarın gaz depolamada sınıfta kaldığını söyleyen Pamir, depoların genişletilmesi için yapılan çalışmaların geciktiğini ve yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle de depolardan gaz geri çekişine yüklenilerek, bugünkü krizin taşlarının döşendiğini anlattı. Tuz Gölü depolamasında iptal edilen ihaleler nedeniyle çok gecikildiğini vurgulayan Pamir, “Bunların ötesinde de yılda 60-65 milyar metreküp gaz tüketen Türkiye için 4-5 milyar metreküp gaz depo kapasitesi son derece yetersiz” dedi.

SPOTTA BÜYÜK RİSK

Depolamada yaşanan sorunların yanı sıra mevcut boru hattı anlaşmalarının ve boru hatları kapasitelerinin de doğru kullanılmadığını; Azerbaycan başta olmak üzere yapılan anlaşmaların doğru şekilde yenilenemediğini vurgulayan Pamir, “Bu, sistemin yönetilemediğinin göstergelerinden biridir ve öngörüsüzlük ile ehliyetsizliğin sonucudur” ifadesini kullandı. Pamir, 2020'de elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 22 iken bu oranın 2021'de yüzde 32'ye yükseldiğini vurgulayarak, sanayideki kesintilerin konutlara da yansımasının söz konusu olabileceği uyarısını yaptı. Pamir Azerbaycan'dan spot alımlarda, hava koşulları nedeniyle aksama olursa krizin daha da derinleşebileceğinin altını çizdi.

Yatırım tamamlanamadı, depo talebi karşılayamıyor

– Türkiye'nin uzun dönemli doğalgaz kontratları ve yatırımları döneminde BOTAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Gökhan Yardım, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda Tuz Gölü depolaması ve Silivri depolamasında talebi karşılayacak yapı oluşmadığını kaydetti. Tuz Gölü depolamasında önceki gün itibarıyla 213 milyon metreküp gaz kaldığını anlatan Yardım günlük 28 milyon metreküp gaz verişinin sağlandığını, stokta yaklaşık 8 günlük gaz bulunduğunu söyledi.