Deprem ve heyelan uyarısı

Sosyal konutlar için jeoloji mühendislerinden açıklama geldi. Geçmişte dere yatağına, aktif fay hattı üzerine yapılan TOKİ projeleri hatırlatılarak sosyal konutlarda yer seçimine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), TOKİ'nin yaptıracağı 500 bin konutun yer seçiminde geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması uyarısında bulundu. JMO Başkanı Hüseyin Alan, son dönemde yapılan çok sayıda TOKİ konutunun deprem fay hatları ile dere yataklarına inşa edildiğini, bu nedenle ülke olarak ağır bedeller ödendiğini belirterek, yeni projelerde yer seçiminin aceleye getirilmeden bilimsel veriler dikkate alınarak tespit edilmesi uyarısında bulundu.

RİSKLİ ALANLARA DİKKAT

Alan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi” olarak tanıtılan TOKİ projesinde, yer seçiminin kritik önem taşıdığını söyledi. Alan, konutların yapılacağı yerlerin seçiminde fay zonlarının sakınım bandı, dere yataklarının sel ve taşkın riski yüksek bölgeleri, heyelan, kaya düşmesi, çığ düşmesi, tıbbi jeolojik açıdan riskli alanlar, oturma ve çökme riski yüksek alanlar gibi doğa kaynaklı afetlere açık alanlardan uzak durulmalıdır” dedi.

FACİAYA NEDEN OLMUŞTU

Başkan Alan, TOKİ'nin geçmişte yanlış yer seçiminde bulunarak Soma'da yaşamını yitiren 301 madenci ailesi için yaptığı konutları fay zonu üzerine inşa ettiğini söyledi. Alan ayrıca, İzmir Çiğli Evka-5, Samsun İlk Adım-Kıran mahallesinde yapılan konutların heyelanlı alanlar üzerine oturtulduğunu, Samsun'un Canik ilçesinde yapılan Kuzey Yıldızı konutlarının da Mert Deresi taşkın sahasına yapıldığını, bu yüzden 11 vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Peşinatlar seçimde buhar olmasın

Seçim öncesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alelacele başlatılan 500 bin sosyal konutla ilgili seçim endişesi gündeme geldi. Yapılan hesaplamalara göre, sosyal konutları almaya hak kazananlardan toplamda 40 milyar lirayı aşkın tutarda ‘peşinat' alınacak. Bu devasa kaynağın çeşitli seçim yatırımları için kullanılıp seçim sonrasında Hazine'ye yüklü bir borç bırakılmasından endişe ediliyor. Geçmişte Konut Edindirme Yardımı (KEY) ve benzeri projeler için toplanan paraların buhar olması, yeni konut projelerine yönelik endişeleri artırıyor.