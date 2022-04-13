Dış piyasalar çatırdarken Borsa İstanbul rekor kırıyor: Yükseliş sürecek mi?

Küresel borsalar değer kaybederken Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. Uzmanlara göre Borsa İstanbul'un yönünü negatif reel faizler nedeniyle borsaya yönelen yerli yatırımcı belirliyor.

Serkan ÜSTÜN

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Küresel borsalar değer kaybederken Borsa İstanbul’da ayrışma sürüyor. Dün rekor kapanışa imza atan BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 0,4 artışla 2 bin 472 puana yükseldi. Avrupa ve ABD hisse piyasaları, yüksek enflasyonun gelecek bilanço dönemindeki etkilerine yönelik dair endişelerle gerilerken Borsa İstanbul’da rekor serisi sürüyor.

Dün 2 bin 463,76 puanla rekor seviyeden kapanan BIST 100 endeksi güne 2 bin 482,66 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en yüksek 2 bin 497,83 puanı görerek endeks tarihinin rekorunu kırdı.

Borsada önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100’de listelenen 69 hisse değer kazandı, 27 hisse değer kaybetti. BIST 100’deki getiri yılbaşından bu yana yüzde 33’e ulaştı.

KÜRESEL BORSALAR TÜRBÜLANSTA

Borsa İstanbul’da yükseliş sürerken küresel piyasalar ise türbülansta seyrediyor. Küresel piyasalarda yüksek enflasyon, şahinleşen merkez bankaları ve likidite endişeleri satış baskısı yaratmaya devam ediyor.

Bununla birlikte Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 0,45 geriledi. Wall Street ise dün ABD enflasyonunun 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından gün içerisindeki kazanımları geri verdi. İngiltere’nin FTSE 100 endeks enflasyonun martta 30 yılın zirvesini görmesiyle yüzde 0,17 geriledi.

S&P 500 endeksinde hafta başından bu yana kayıp yüzde 1,5’i bulurken Nasdaq 100 endeksindeki kayıp yüzde 2’yi aştı. STOXX 600’de hafta başından bu yana düşüş yüzde 1,30’u bulurken BİST 100 ise hafta başından yüzde 3,8 primlendi.

Peki küresel borsalar yüksek enflasyon ve sıkı para politikası endişeleri ile sarsılırken Türkiye’de borsa neden yükseliyor? Uzmanlar borsadaki yükselişin sebebinin yüksek enflasyon nedeniyle yerli yatırımcılar getiri arayışı olduğu görüşünde.

Türkiye’de yatırımcılar yüksek enflasyon nedeniyle yatırım araçlarından negatif reel getiri elde ediyor. En yüksek negatif reel getiri ise devlet iç borçlanma senetleri ile mevduat faizlerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle yerli yatırımcılar enflasyona karşı yüksek getiri elde edebileceğini düşündüğü hisselere yöneliyor.

‘YÖNÜ YERLİ YATIRIMCI BELİRLİYOR’

Konu ile ilgili Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, “Bankaların ilk çeyrek bilançoları çok kuvvetli bekleniyor. Bunun yanı sıra içeride enflasyonun yüksek, faizin düşük olması nedeniyle yatırımcılar getiri arayışı nedeniyle borsaya yöneliyor” yorumunda bulundu.

Erkan, borsada yabancı yatırımcı sayısının düşük olması nedeniyle yönü yerli yatırımcının verdiğini belirtti.

Nisan 2022 itibariyle İstanbul Borsası’ndan yabancı yatırımcıların oranının yüzde 37’ye kadar geriledi. 2021 yılında bu oran yüzde 45’in üstündeydi.

‘POTANSİYELİ KORUYOR’

Yapı Kredi Yatırım’ın yayınladığı araştırma bülteninde ise bugün BIST 100 endeksinde kısa vadeli yükseliş trendinin korunduğu belirtildi.

Bültende, “Global piyasalara kıyasla güçlü seyrin devam ettiği ve rekor test eden endekste, şu aşamada 24 Şubat tarihinde başlayan kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki hareketin devam potansiyeli korunuyor” ifadeleri kullanıldı.

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