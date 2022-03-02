Dış ticaret açığı şubatta yüzde 141 arttı

Türkiye'nin dış ticaret açığı şubatta yıllık yüzde 142 artışla 8,1 milyar dolara ulaştı. Ocakta dış ticaret açığı 10,3 milyar dolar olmuştu.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin dış ticaret açığı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde ihracat, yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 45,6 artışla 28,1 milyar dolara ulaştı.

Ocak ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükselmişti.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 11,6 puan azalarak yüzde 71,2 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 19,5 artışla 1 milyar 785 milyon dolar, ABD yüzde 41,9 artışla 1 milyar 298 milyon dolar ve İngiltere yüzde 14,4 artışla 1 milyar 98 milyon dolar oldu.

Türkiye’nin şubat ayında en fazla ithalat yaptığı ülkeler ise sırasıyla; Rusya yüzde 123,7 artışla 3 milyar 801 milyon dolar, Çin yüzde 41,8 artışla 3 milyar 177 milyon dolar ve Almanya yüzde 8,1 artışla 1 milyar 840 milyon dolar oldu.

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