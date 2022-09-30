Elektrik ve doğalgaza bu ay zam yok

Elektrik ve doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesi sabit kaldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

AYLIK HESAPLANIYOR

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

ELEKTRİK TARİFESİ DE DEĞİŞMEDİ

Ayrıca EPDK’nın da faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 271,1004 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı da 360,9233 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 431,2357 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 405,9469 kuruş olarak belirlendi.

EYLÜLDEKİ ZAMLA FATURALAR KABARMIŞTI

Öte yandan, elektrik ve doğalgaza en son eylül ayında zam gelmiş; faturalar kabarmıştı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın sozcu.com.tr’ye ilettiği hesaba göre, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5, sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapılmıştı.

Bu da son bir yılda vatandaşın yüzde 180'i, sanayicinin yüzde 430'u aşan enerji zamlarına maruz kalmasına yol açmıştı. (AA)

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