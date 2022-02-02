Doğalgazda kısıntının sürmesi sanayiciyi tedirgin ediyor

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci doğalgazda kısıntının yüzde 20’ye düşürülmesinin bile sanayiciyi tedirgin ettiğini belirterek, “Özellikle metal sektöründe kısıntı devam ettikçe üretim eksik olacak. Yüzde 80 tüketimde işimizi tam manasıyla görme şansımız yok” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sanayi tesislerinde yüzde 40 uyguladığı doğalgaz kısıntısını yüzde 20’ye düşürdü. Fakat sanayiciler bu kısıntının da üretimi etkileyeceği endişesi yaşıyor.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Kısıntının devam etmesi sanayiciyi tedirgin ediyor. Özellikle metal sanayi doğalgaz esaslı üretim odaklı. Dolayısıyla doğalgazın yüzde 80 bile olması bizim işimizi hala sekteye uğratıyor” dedi.

“Bu oran, işletmelerin işini görüyor anlamı çıkartılmamalı” diyen Keçeci, “Çünkü metal sektöründe üretime başladığımız andan itibaren önemli bir zaman dilimi, doğalgaz kullanarak metali, bakırı, demiri, ürünü ısıtmakla geçmektedir. Bu nedenle işi kapatırken yani üretimi sonlandırırken de aynı şekilde doğalgazı kullanarak bu tedbirleri almak gerekir” diye konuştu.

‘ÜRETİMİ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR’

Kısıntının üretimi etkilemeye devam ettiğini belirten Keçeci, “Üretime dönük olarak işletmelerimiz bugün de halen yüzde 60 oranlarında eksik çalışıyorsa, yüzde 80'de de aksak ve eksik çalışıyor olacak” dedi.

Keçeci, “Sanayici, özellikle 24 saat çalışan işletmelerde, bu eksikliğin dur-kalk, fırınları soğut ve yine fırınları tekrar ısıtın anlamına geliyor ki bu hem enerji sarfiyatı açısından önemli ekstra bir gider, hem de kullanış açısından önemli bir zaman kaybını içeriyor. Onun için bizim halen işletmelerimizde bugünden itibaren başlayan yüzde 80 tüketim olayında işimizi tam mânâsıyla görme şansımız yoktur” diye konuştu.

İHRACAT PAZARLARINDA KAYIP ENDİŞESİ

‘Bir an önce doğalgazın yüzde 100 olarak işletmelerimize verilmesini bekliyoruz’ diyen Keçeci, şöyle devam etti:

“Önemli taahhütlerimiz ve önemli ihracat bağlantılarımız var. Bu bağlantılarımızla birlikte özellikle bunların yerine getirilemeyişi söz konusu olursa uzun yıllardır kazandığımız müşteri potansiyelimizi kaybetmekle karşı karşıya kalırız.

Bu nedenle bizler, daha fazla maliyete ve daha fazla enerji giderine maruz kalmamak için bir an önce doğalgazın işletmelerimizde yüzde 100 devreye alınmasını istirham ediyoruz. Biz sanayiciler olarak şu anda hammadde, nakliye, finans erişimi demiyoruz ama bugün bizim için olmazsa olmaz en önemli konumuz doğalgazın yüzde 100 işletmelerimize gelmesidir.”

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