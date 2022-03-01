Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Mart 2022

Dolar 1 Mart Salı günü 13.87 TL'den işlem görüyor. Rusya – Ukrayna tarafında yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dolar kuru yeni haftaya yükselerek başlasa da gün içerisinde geri çekilerek günü 0.33% yükselişle 13.84 seviyesinden tamamladı ve 14 TL’nin üzerinde yine tutunmadı.

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Bölgede henüz tansiyon dinmiş değil ve her geçen gün Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım kararları alınıyor. Jeopolitik riskler Dolar kuru üzerinde de etkisini gösteriyor. Hafta sonu yaşanan gelişmelerle dün sabah 14.10 seviyesine yükselen kur, öğleden sonra sakinliğini korudu ve 13.73 seviyesine kadar geriledi. DolarTL'de bu sabah işlemler 13.82 seviyesinden geçiyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yataya yakın bir seyir izliyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.87 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.387 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Mart 2022 Dolar yorumları: Dolar Lira paritesinde 13.70 ana destek bölgesi tekrar test edildi. Sabah saatlerinde bu bölgeden tekrar yukarı yönde seyir izlenen paritede 13.90 seviyesinin aşılması durumunda 14.10 / 14.25 bandı gündeme gelebilir. Aşağı alanda 13.70 bölgesinin ihlali durumunda ise 13.55 destek seviyesine doğru geri çekilme hareketi görülebilir.