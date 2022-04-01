Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Nisan 2022

Dolar 1 Nisan Cuma günü 14.68 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda önceki gün geri çekilmesine karşın TL kazançların bir kısmını geri verdi. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi TL'yi güçlendirmesi sadece bir gün sürdü.

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Dolar, bugün yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde diğer başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını artırdı, verilerin Fed’in önümüzdeki ay 50 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirme olasılığını kuvvetlendireceği düşünülüyor. Dolar/yen paritesi ABD’nin uzun vadeli Hazine tahvillerinde görülen hareketlere paralel seyrederken, dolar yen karşısında %0.41 yükselerek 122.18 yenden işlem gördü. Dolar yen karşısında üç haftada %6.5 yükselmesinin ardından bu hafta belirgin bir değişim göstermedi. Euro, Ukrayna’daki savaşa dair umutların zayıflamasıyla dünkü seansta bir ayın zirvesi olan 1.11850 dolar seviyesinden keskin şekilde gerilemesinin ardından bugün 1.10690 dolara geriledi. Ancak, haftalık bazda %0.82 artıda. Dolar endeksi dünkü seansta %0.50 yükselmesinin ardından bugün %0.10 yükselerek 98.420 seviyesini gördü ve kazanımlarını artırdı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.68 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.468 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Nisan 2022 Dolar yorumları: DolarTL 22 günlük hareketli ortalaması olan 14.65 seviyesinin hemen üzerinde seyrini sürdürüyor. 14.65 seviyesi altında bir gevşeme görülmemesi durumunda kurda 14.80 seviyesine yönelik yükselişler takip edilebilir. Diğer taraftan, 14.65 seviyesi altındaki kalıcı seyirlerde ise 14.56 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir. Şimdilik 14.65 seviyesi altında seyirler görülmediği sürece satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.