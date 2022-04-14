Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Nisan 2022

Dolar 14 Nisan Perşembe günü 14.61 TL'den işlem görüyor. Önceki işlem gününde 14.5966 seviyesinden kapanan Dolar kurunun negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.01 olarak gerçekleşti. Faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin Dolar kurunu aşağı yönlü baskıladığı görülüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz işlem gününde Dolar/TL'deki negatif görünüm devam etti ve günü 0.03.% düşüşle 14.59 seviyesinden tamamladı. Son günlerde TL dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor ve dolar karşısında sınırlı da olsa değer kazanıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.61 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.461 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Nisan 2022 dolar yorumları: Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.03% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli 14.689'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 14.6200 ve 14.6900'de, destek seviyeleri ise 14.5600 ve 14.4900'de bulunmaktadır.