Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Mar 2022

Dolar 16 Mart 2022 Çarşamba günü 14.69 TL'den işlem görüyor. Türk lirası gün içerisinde dolar karşısında %2’nin üzerinde yükseliş kaydederken, dolar kuru ise 14,40 seviyesine kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesini test etti.

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Geçtiğimiz işlem gününü 0.52% düşüşle geçiren Dolar/TL günü 14.70 seviyesinden tamamladı. Faiz kararına az bir zaman kala yatırımcılar karar öncesi satışlar gerçekleştiriyor. Gözler yarın gerçekleşecek TCMB faiz kararına çevrilmiş durumda.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.69 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.469 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 16 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 16 Mart 2022 dolar yorumları: USDTRY paritesinin günlük grafiğindeki yükseliş kanalını izlemeye devam ediyoruz. Kanalın alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurduğumuzda kurda kısa vadeye ilişkin 14,00 – 15,00 bandının ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Teknik göstergeler kurun 14,00 seviyesi altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor.

Diğer yandan 15,00 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir. Böyle bir durumda kısa vadede 15,60, 16,23 ve 16,90 dirençleri izlenecek. Ancak bu seviyelerin geçmişte yalnızca birkaç defa test edilen seviyeler olmasından ötürü güçlü birer direnç teşkil etmediklerini belirtmekte fayda var.