Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Mart 2022

Dolar 17 Mart Perşembe günü 14.68 TL'den işlem görüyor. Güne 14.60 TL seviyelerinde başlayan dolar kuru, Rusya Ukrayna savaşı gölgesinde geçen haftayı yukarı yönlü seyir ile tamamladı. Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.45% değer kaybı ile tamamladı.

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Fed faiz kararını takip edilen dünkü işlem gününde 14.400 bandı üstündeki seyrini koruyan dolar kurunda bugün gözler TCMB faiz kararında olacak. TCMB'nin bu toplantısında politika faizini yüzde 14.00 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.68TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.468 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 17 MART T 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Mart 2022 dolar yorumları: Fed'in hızlı sıkılaştırma sinyalleri vermesinin ardından, TCMB toplantısı öncesinde DolarTL 14.66 seviyesinde bulunuyor. DolarTL son iki haftadaki yükselişini bu hafta sürdürmese de önemli bir geri çekilme kaydedemedi. Geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği takip ediliyor. Olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 14.75 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 14.75 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi kurun 15.00 seviyesine kadar yükselmesinde etkili olabilir.