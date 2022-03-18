Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Mart 2022

Dolar 18 Mart Cuma günü 14.78 TL'den işlem görüyor. Haftaya 14.68 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Para politikası kurulu toplantısı sonrasında banka beklentilere paralel olarak faiz oranlarında bir değişiklik gerçekleştirmedi ve böylelikle politika faizini 14 seviyesinde sabit tuttu. Karar ile birlikte TL varlıklarında volatilite arttı.

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Dalgalı seyir ile birlikte haftanın son işlem gününde haftaya başlangıç seviyesinin bir miktar üzerinde fiyatlamalar gerçekleşiyor. Yeni günde yurtiçinden gelecek ve piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar 17:00'da ABD kanadından gelecek olan Mevcut Ev Satışları verisini takip edecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.478 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 18 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL'de işlemler bu sabah 14.70 seviyesinden geçmektedir. Dolar kuru son iki haftadaki yükselişini bu hafta sürdürmese de önemli bir geri çekilme kaydedemedi. Gelişmekte olan ülke para birimlerine göre de negatif ayrışmasını sürdürüyor. Geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği takip ediliyor. Olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 14.80 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 14.80 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi kurun 15.00 seviyesine kadar yükselmesinde etkili olabilir.