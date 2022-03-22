Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Mart 2022

Dolar 22 Mart 2022 Salı günü 14.82 TL'den işlem görüyor. Haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar kuru yatay bir görünümle günü 0.09% yükselişle günü 14.82 seviyesinden tamamladı. Jerome Powell’ın şahin konuşmaları sonrası Dolar küresel çapta değer kazanmasına rağmen Dolar/TL stabil görünümü korudu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar kuru gün boyu 14,82 seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, temettü ödemelerinin hisseye döneceği beklentisi ile Borsa İstanbul günü %1 yükselişle tamamladı. Rusya'ya yönelik yaptırımları tüm hızı ile devam ederken, Türkiye'nin coğrafik önem arz eden konumu, artan diplomasi trafiği ve Türkiye'nin dış ilişkilerde kartlarını çok doğru oynamaya başlaması ile TL ve TL cinsi varlıklarda bozulmanın da dozu şimdilik sınırlı kalıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.82 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.482 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL'de işlemler bu sabah 14.83 seviyesinden geçmektedir. Dolar kuru teknik olarak yukarı yönlü görünümünü korumaya devam ediyor. 14.80 seviyesinin üzerinde psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesi test edilebilir. 15 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda kurda yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan, 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir.